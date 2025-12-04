Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜沙拿连续两场列后备 利物浦1：1新特兰

足球世界
更新时间：07:34 2025-12-04 HKT
发布时间：07:34 2025-12-04 HKT

利物浦今晨于英超主场迎战新特兰，以1：1逼和对手。红军赛后以22分暂列第8位。

沙拿半场入替加普

穆罕默德沙拿连续两场联赛列后备。23分钟，新特兰门将罗夫斯解围不果，皮球被利物浦截得，「红军」几下短传后，最终域斯杀入禁区起脚，罗夫斯将功补过用脚挡走。32分钟，新特兰的查尔晓美于禁区外起脚，艾利臣挡到后皮球中楣弹出。44分钟利物浦一次角球攻势，一轮混战后，最终由麦亚里士打接应右路传中头槌攻门，皮球中柱弹出。两军半场互无纪录。

利物浦于67分钟先失守。路透社
利物浦于67分钟先失守。路透社
域斯起脚省中梅基尼改变方向入网，最后计梅基尼的乌龙球。路透社
域斯起脚省中梅基尼改变方向入网，最后计梅基尼的乌龙球。路透社
沙拿连续两场英超做后备，今场他于半场入替加普。路透社
沙拿连续两场英超做后备，今场他于半场入替加普。路透社

基艾沙完场前护空门

沙拿半场入替加普。利物浦于67分钟失守，基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）的远射省中云迪积克改变方向，艾利臣飞到尽仍未能摸到皮球。红军于81分钟扳平，域斯于禁区内起脚，省中新特兰的洛迪梅基尼（Nordi Mukiele）改变方向入网，入球最终计为梅基尼的乌龙球。新特兰于93分钟有绝杀机会，门将罗夫斯快脚开生波，威尔逊伊斯多（Wilson Isidor）单刀扭过艾利臣后起脚，但利物浦有基艾沙回防护空门。

利物浦最终主场以1：1逼和新特兰，赛后以7胜1和6负得22分，暂列第8位，落后第4位的车路士2分，并以11分落后榜首的阿仙奴。新特兰则以6胜5和3负得23分，暂列第6位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
5小时前
大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程
即时国际
3小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
14小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
15小时前
宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者
00:29
宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者
突发
11小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
19小时前
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
影视圈
14小时前
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜 $138起 再送炖汤+煲仔饭
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜$138起 再送炖汤+煲仔饭
饮食
16小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
19小时前
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
10小时前