利物浦今晨于英超主场迎战新特兰，以1：1逼和对手。红军赛后以22分暂列第8位。

沙拿半场入替加普

穆罕默德沙拿连续两场联赛列后备。23分钟，新特兰门将罗夫斯解围不果，皮球被利物浦截得，「红军」几下短传后，最终域斯杀入禁区起脚，罗夫斯将功补过用脚挡走。32分钟，新特兰的查尔晓美于禁区外起脚，艾利臣挡到后皮球中楣弹出。44分钟利物浦一次角球攻势，一轮混战后，最终由麦亚里士打接应右路传中头槌攻门，皮球中柱弹出。两军半场互无纪录。

利物浦于67分钟先失守。路透社

域斯起脚省中梅基尼改变方向入网，最后计梅基尼的乌龙球。路透社

沙拿连续两场英超做后备，今场他于半场入替加普。路透社

基艾沙完场前护空门

沙拿半场入替加普。利物浦于67分钟失守，基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）的远射省中云迪积克改变方向，艾利臣飞到尽仍未能摸到皮球。红军于81分钟扳平，域斯于禁区内起脚，省中新特兰的洛迪梅基尼（Nordi Mukiele）改变方向入网，入球最终计为梅基尼的乌龙球。新特兰于93分钟有绝杀机会，门将罗夫斯快脚开生波，威尔逊伊斯多（Wilson Isidor）单刀扭过艾利臣后起脚，但利物浦有基艾沙回防护空门。

利物浦最终主场以1：1逼和新特兰，赛后以7胜1和6负得22分，暂列第8位，落后第4位的车路士2分，并以11分落后榜首的阿仙奴。新特兰则以6胜5和3负得23分，暂列第6位。