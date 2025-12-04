英超｜车路士1：3列斯联跌落第4位 落后阿仙奴9分

车路士今晨于英超作客列斯联，以1：3落败。「蓝战士」联赛连续两场失分，跌落4位，落后阿仙奴9分。

车路士于6分钟便失守，列斯联一次左路角球，查卡比祖尔（Jaka Bijol）于前柱接应顶入。主队于43分钟扩大领先优势，他们的前场紧逼奏效，最终由田中碧（Ao Tanaka）于禁区顶劲射破网。列斯联半场以2：0领先。

高尔彭马复出。路透社

艾达拉比奥约犯错，最终卡维特利云轻松为列斯联射成3：1。路透社

柏度尼图一度为车路士追近比数。路透社

田中碧为列斯联射成2：0。路透社

艾达拉比奥约犯错致失球

车路士于48分钟险些再失守，卢卡斯尼美查接应右路传中第一时间撞射，被车路士门将罗拔山齐士挡走。蓝战士于50分钟追近比数，柏度尼图（Pedro Neto）接应左路传中，于后柱近门射入。但车路士于72分钟再次于后场被逼甩控球权，守将艾达拉比奥约禁区内控球，一不留神被诺亚奥卡科（Noah Okafor）「打荷包」，最终卡维特利云为列斯联射成3：1完场。

车路士续上场赛和阿仙奴后，再于英超失分。他们赛后以7胜3和4负得24分，跌落第4位，落后榜首的阿仙奴9分。列斯联则暂时脱离降班区，以4胜2和8负得14分升上第17位。