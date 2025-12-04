英超｜阿仙奴2：0宾福特 榜首续领先5分 再有中坚受伤

阿仙奴今晨于英超主场迎战宾福特，凭米基尔马连奴（Mikel Merino）和布卡约沙卡（Bukayo Saka）各建一功，以2：0破敌。阿仙奴续排榜首，领先次席的曼城5分。

基斯甸摩斯基拿伤出

阿仙奴于11分钟打开纪录，一次右路的组织，马度基（Madueke）后脚交予宾韦特（Ben White），后者落底线传中，马连奴楔前接应顶入。宾福特于21分钟有扳平的黄金机会，奇云舒哈迪（Kevin Schade）接应右路的角球，于小禁区无人看管下迎顶，但阿仙奴门将大卫拉耶反应快托高皮球后中楣弹出。阿仙奴于44分钟收到坏消息，中坚基斯甸摩斯基拿（Cristhian Mosquera）伤出，由祖利安添巴入替；这是「枪手」第3名中坚伤兵，在此之前正选中坚威廉沙列巴和加比尔马加希斯正在养伤。

基斯甸摩斯基拿伤出。路透社

沙卡于91分钟为阿仙奴锁定胜局。路透社

阿仙奴2：0宾福特。路透社

马连奴为阿仙奴打开纪录。路透社

沙卡91分钟锁定胜局

半场以1：0领先的阿仙奴，下半场几次射门，均被宾福特门将基利靴（Caoimhin Kelleher）左飞右扑化解。「枪手」要到补时才锁定胜局，91分钟，沙卡接应马连奴的传送，起左脚施射被基利靴扑到，但皮球仍然弹入网。阿仙奴赛后以10胜3和1负得33分续排榜首，继续领先次席的曼城5分。宾福特则以6胜1和7负得19分，暂列13位。