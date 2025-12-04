Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿仙奴2：0宾福特 榜首续领先5分 再有中坚受伤

足球世界
更新时间：07:20 2025-12-04 HKT
发布时间：07:20 2025-12-04 HKT

阿仙奴今晨于英超主场迎战宾福特，凭米基尔马连奴（Mikel Merino）和布卡约沙卡（Bukayo Saka）各建一功，以2：0破敌。阿仙奴续排榜首，领先次席的曼城5分。

基斯甸摩斯基拿伤出

阿仙奴于11分钟打开纪录，一次右路的组织，马度基（Madueke）后脚交予宾韦特（Ben White），后者落底线传中，马连奴楔前接应顶入。宾福特于21分钟有扳平的黄金机会，奇云舒哈迪（Kevin Schade）接应右路的角球，于小禁区无人看管下迎顶，但阿仙奴门将大卫拉耶反应快托高皮球后中楣弹出。阿仙奴于44分钟收到坏消息，中坚基斯甸摩斯基拿（Cristhian Mosquera）伤出，由祖利安添巴入替；这是「枪手」第3名中坚伤兵，在此之前正选中坚威廉沙列巴和加比尔马加希斯正在养伤。

基斯甸摩斯基拿伤出。路透社
基斯甸摩斯基拿伤出。路透社
沙卡于91分钟为阿仙奴锁定胜局。路透社
沙卡于91分钟为阿仙奴锁定胜局。路透社
阿仙奴2：0宾福特。路透社
阿仙奴2：0宾福特。路透社
马连奴为阿仙奴打开纪录。路透社
马连奴为阿仙奴打开纪录。路透社

沙卡91分钟锁定胜局

半场以1：0领先的阿仙奴，下半场几次射门，均被宾福特门将基利靴（Caoimhin Kelleher）左飞右扑化解。「枪手」要到补时才锁定胜局，91分钟，沙卡接应马连奴的传送，起左脚施射被基利靴扑到，但皮球仍然弹入网。阿仙奴赛后以10胜3和1负得33分续排榜首，继续领先次席的曼城5分。宾福特则以6胜1和7负得19分，暂列13位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
5小时前
大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程
即时国际
3小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
14小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
15小时前
宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者
00:29
宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者
突发
11小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
19小时前
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
影视圈
14小时前
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜 $138起 再送炖汤+煲仔饭
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜$138起 再送炖汤+煲仔饭
饮食
16小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
19小时前
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
10小时前