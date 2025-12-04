英超｜领队被网暴成常态 艾摩廉不看社交媒体：在这世上生存唯一方法

曼联将于周四深夜英超主场迎战韦斯咸，领队鲁宾艾摩廉（Rúben Amorim）出席赛前记者会，回应有关领队被网暴的提问。艾摩廉直言自己不看任何相关资讯：「这是我在这世上生存的唯一方法。」

「不看任何关于曼联的讨论」

《BBC》早前对社交媒体的帖文作出了调查报道，有记者就着领队们在网络世界遭受大量辱骂，向艾摩廉询问看法。艾摩廉直言网络暴力成为所有行业的常态：「想我们这样被放在镁光灯下，就更困难了。但我不看这些东西，我不是在假装，我真的不看。我要保护自己。我不看电视上任何关于曼联的讨论，不是因为我不同意，很多时候我其实都同意你们的观点，但这是让我保持健康的方式。」

艾摩廉表示不看任何曼联相关讨论。美联社

艾摩廉回应领队被网暴的问题。路透社

艾摩廉表示有与犯错的约罗沟通。路透社

「不为赚钱放弃正常生活」

艾摩廉续道：「当然，我因此在Instagram损失了赞助收入。我本来可以赚很多钱，但对我而言，生活品质、保护家人、过正常生活，这些更加重要，为了多一些美元或英镑而放弃这些并不值得。而且没有人在球队输波或表现不济时，比我对自己更苛刻。网络辱骂现在真的很常见，所以对我来说，这是我在这世上生存的唯一方法。」

讲到心理压力，小将约罗（Leny Yoro）于上仗斗水晶宫因犯错输12码，被换走时显得非常失望。艾摩廉对此表示：「我有与他沟通，因为他想很多。他犯错后一直挣扎，因为他太年轻，想将所有事都做好。他在成长阶段，好的方面是，这显示出他的重视，并知道那场不是他最好的表现。所以他已经准备好，迎接另一个挑战。」