Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│利物浦今晚对新特兰 史洛特避谈沙拿会否出场 「我都唔想咁﹗」

足球世界
更新时间：18:00 2025-12-03 HKT
发布时间：18:00 2025-12-03 HKT

利物浦今晚英超快车将会在主场迎战新特兰，焦点落在射手穆罕默德沙拿会否出场。上轮联赛红军领队史洛特收起这名埃及前锋，没有派他上阵，球队就赢波重回正轨，史帅被问及今仗会否让他出场，他避而不答，还指自己和利物浦球迷都不想见到这样的情况。(Now621、611台周四凌晨4:15直播)

史洛特回避沙拿今场上阵时间

上轮英超作客韦斯咸前，利物浦领队史洛特决定变阵，将表现一直平平的穆罕默德沙拿放入后备席，以苏保斯拉尔出任右翼，球队最终赢2:0，收录近8场联赛第2胜。沙拿在该仗坐足90分钟板凳没有出场，外界关心今仗主场对新特兰他会否回归，史洛特却有心回避：「多名锋将包括阿历山大伊沙克和域斯，我觉得他们肯定不能在一周三赛时踢满90分钟的比赛。我要等等他们的状态，决定是否能一开始就出场。只要不受伤，大家都可以参加3场比赛，这是一个合理的假设。」

史帅：大家都唔想沙拿做后备﹗

同时史帅亦指自己和利物浦球迷都不想沙拿任后备：「对大家来说都不是好事。对广大的利物浦球迷而言，情况肯定不理想；对我个人而言，也是如此感受。沙拿一直以来都是举足轻重和不可或缺的球员，所有人的内心深处，都渴望能在球场上看到他的最佳状态。我内心深处都期望见到他在场上，发挥自己的进攻才华和能力。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
02:46
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 6消防装置承办商被捕
突发
25分钟前
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
时事热话
3小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
5小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
23小时前
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
7小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
5小时前
有骗徒冒认宏福苑灾民单亲妈妈范小姐募捐，她出帖澄清绝无发起筹款。
宏福苑五级火│受灾单亲妈妈范小姐遭冒名募捐 强调不收取捐款 吁市民提防
突发
5小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
9小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 16:39 HKT