英超│利物浦今晚对新特兰 史洛特避谈沙拿会否出场 「我都唔想咁﹗」

利物浦今晚英超快车将会在主场迎战新特兰，焦点落在射手穆罕默德沙拿会否出场。上轮联赛红军领队史洛特收起这名埃及前锋，没有派他上阵，球队就赢波重回正轨，史帅被问及今仗会否让他出场，他避而不答，还指自己和利物浦球迷都不想见到这样的情况。(Now621、611台周四凌晨4:15直播)

史洛特回避沙拿今场上阵时间

上轮英超作客韦斯咸前，利物浦领队史洛特决定变阵，将表现一直平平的穆罕默德沙拿放入后备席，以苏保斯拉尔出任右翼，球队最终赢2:0，收录近8场联赛第2胜。沙拿在该仗坐足90分钟板凳没有出场，外界关心今仗主场对新特兰他会否回归，史洛特却有心回避：「多名锋将包括阿历山大伊沙克和域斯，我觉得他们肯定不能在一周三赛时踢满90分钟的比赛。我要等等他们的状态，决定是否能一开始就出场。只要不受伤，大家都可以参加3场比赛，这是一个合理的假设。」

史帅：大家都唔想沙拿做后备﹗

同时史帅亦指自己和利物浦球迷都不想沙拿任后备：「对大家来说都不是好事。对广大的利物浦球迷而言，情况肯定不理想；对我个人而言，也是如此感受。沙拿一直以来都是举足轻重和不可或缺的球员，所有人的内心深处，都渴望能在球场上看到他的最佳状态。我内心深处都期望见到他在场上，发挥自己的进攻才华和能力。」