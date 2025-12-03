Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│般尼茅夫0:1爱华顿 5轮不胜后 第2跌到14位

足球世界
更新时间：15:52 2025-12-03 HKT
发布时间：15:52 2025-12-03 HKT

周二英超快车，般尼茅夫主场0:1不敌爱华顿，已连续5轮不胜，期间只得1和4负。该队接连失分后，已由5轮前的第2位，跌到今场赛后的第14位，他们当时比榜首阿仙奴少4分，如今已落后枪手11分。

基亚利殊一箭定江山

般尼茅夫今场面对爱华顿，全场仅得5次攻门，其中2次中目标，可惜无功而还。反观拖肥糖就反客为主，13次射门3次中目标，当中锋将基亚利殊于78分钟攻入全场唯一入球，最终一球气走般尼茅夫。

5轮不胜 第2跌到14

连同今仗，主队般尼茅夫已连绩5轮不胜，期间只有1和4负，在韦斯咸身上抢得1分。该队今季头9轮如入无人之境，5胜3和1负累积18分，一度高踞英超积分榜第2位，创下队史英超年代前9轮最佳开局，当时只比榜首阿仙奴少4分，成为最强黑马。可是球队近期接连失分后，已由第2位一路下滑至14位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
21小时前
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 13:56 HKT
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
2025-12-02 15:30 HKT
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 16:39 HKT
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
4小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
7小时前
02:46
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 警方稍后交代火警最新情况
突发
6小时前
90年港姐季军梁小冰容貌突变极不自然惹热议 疑为冻龄「做手脚」 网民：完全认不出来
90年港姐季军梁小冰容貌突变极不自然惹热议 疑为冻龄「做手脚」 网民：完全认不出来
影视圈
2025-12-01 18:00 HKT