英超│般尼茅夫0:1爱华顿 5轮不胜后 第2跌到14位

周二英超快车，般尼茅夫主场0:1不敌爱华顿，已连续5轮不胜，期间只得1和4负。该队接连失分后，已由5轮前的第2位，跌到今场赛后的第14位，他们当时比榜首阿仙奴少4分，如今已落后枪手11分。

基亚利殊一箭定江山

般尼茅夫今场面对爱华顿，全场仅得5次攻门，其中2次中目标，可惜无功而还。反观拖肥糖就反客为主，13次射门3次中目标，当中锋将基亚利殊于78分钟攻入全场唯一入球，最终一球气走般尼茅夫。

5轮不胜 第2跌到14

连同今仗，主队般尼茅夫已连绩5轮不胜，期间只有1和4负，在韦斯咸身上抢得1分。该队今季头9轮如入无人之境，5胜3和1负累积18分，一度高踞英超积分榜第2位，创下队史英超年代前9轮最佳开局，当时只比榜首阿仙奴少4分，成为最强黑马。可是球队近期接连失分后，已由第2位一路下滑至14位。