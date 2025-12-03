西甲│巴塞隆拿3:1马体会 拉芬夏入波最抢镜 拉舒福特重返正选无望
更新时间：15:18 2025-12-03 HKT
发布时间：15:18 2025-12-03 HKT
发布时间：15:18 2025-12-03 HKT
周二西甲上演重头戏，巴塞隆拿主场对马德里体会在先失一球下，最终连入3球反胜3:1，顺利全取3分。刚伤瘉回归的巴塞队长拉芬夏比洛尼(Raphinha)今仗先开纪录，连续2场正选都有好表现，获客军教练施蒙尼大赞，被他取代退居后备的锋将拉舒福特(Marcus Rashford)，重返正选行列的希望进一步下滑。
拉芬夏为巴塞扳平
巴塞于18分钟先失守，被马体会中场阿历斯巴尔拿突破越位陷阱，单刀挑射破网。幸好他们于7分钟后迅即扳平，拉芬夏接应中场柏迪的直线妙传，扭过出迎的床单军团门将奥比历克再轻松射入空门。球队于换边后有丹尼尔奥莫和费伦托利斯各入1球，反胜3:1。
近2场西甲正选1球1助攻
拉芬夏早前因为大腿肌肉伤患缺阵近2个月，去月底复出立即重拾状态，刚周末西甲主场3:1赢艾拉维斯出任正选左翼，交出一次助攻，今仗就有士哥，本季联赛9次上阵收录4球3助攻，获马体会教练施蒙尼大赞：「拉芬夏甚么都能做到，既能入波，又能逼抢。我不知道他为甚么未能拿到金球奖。」此子就指状态未完全回复：「我正在寻找自己最佳的身体状态，今场我感到有些疲倦，所以要求被换走。」
拉舒福特连续3场任后备
在拉芬夏养伤期间抢走其正选席位，并打出高效表现的拉舒福特，近3场各赛事都退居后备，替补出场的表现不及之前，随住拉芬夏越踢越好，这名英格兰锋将恐重返正选无望。
最Hit
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
2025-12-02 13:56 HKT
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
2025-12-02 15:30 HKT
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
2025-12-02 16:39 HKT
90年港姐季军梁小冰容貌突变极不自然惹热议 疑为冻龄「做手脚」 网民：完全认不出来
2025-12-01 18:00 HKT