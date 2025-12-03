西甲│巴塞隆拿3:1马体会 拉芬夏入波最抢镜 拉舒福特重返正选无望

周二西甲上演重头戏，巴塞隆拿主场对马德里体会在先失一球下，最终连入3球反胜3:1，顺利全取3分。刚伤瘉回归的巴塞队长拉芬夏比洛尼(Raphinha)今仗先开纪录，连续2场正选都有好表现，获客军教练施蒙尼大赞，被他取代退居后备的锋将拉舒福特(Marcus Rashford)，重返正选行列的希望进一步下滑。

拉芬夏为巴塞扳平

巴塞于18分钟先失守，被马体会中场阿历斯巴尔拿突破越位陷阱，单刀挑射破网。幸好他们于7分钟后迅即扳平，拉芬夏接应中场柏迪的直线妙传，扭过出迎的床单军团门将奥比历克再轻松射入空门。球队于换边后有丹尼尔奥莫和费伦托利斯各入1球，反胜3:1。

近2场西甲正选1球1助攻

拉芬夏早前因为大腿肌肉伤患缺阵近2个月，去月底复出立即重拾状态，刚周末西甲主场3:1赢艾拉维斯出任正选左翼，交出一次助攻，今仗就有士哥，本季联赛9次上阵收录4球3助攻，获马体会教练施蒙尼大赞：「拉芬夏甚么都能做到，既能入波，又能逼抢。我不知道他为甚么未能拿到金球奖。」此子就指状态未完全回复：「我正在寻找自己最佳的身体状态，今场我感到有些疲倦，所以要求被换走。」

拉舒福特连续3场任后备

在拉芬夏养伤期间抢走其正选席位，并打出高效表现的拉舒福特，近3场各赛事都退居后备，替补出场的表现不及之前，随住拉芬夏越踢越好，这名英格兰锋将恐重返正选无望。