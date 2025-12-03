Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│基斯甸罗美路倒挂入波 热刺两名中坚成次席和3号射手

足球世界
热刺中坚兼队长基斯甸罗美路(Cristian Romero)在周二英超化身前锋，梅开二度率队作客2:2逼和纽卡素，其插水式头槌和倒挂入波，获领队汤马士法兰克大赞犹如前锋般高质。此子今场入2球后，立即并列成球队今季英超3号射手，而次席射手是另一中坚云迪云，2人撑起球队。

罗美路两个入波有前锋风范

基斯甸罗美路今场打开本季英超入球帐户，更一口气连入2球，他先在78分钟接应翼锋古度斯射传中，摄位插水式头槌顶入。到补时5分钟，此子又在一次角球攻势中，向后调整步伐再倒挂施射，皮球弹地两次再入网，成为球队的和波功臣。罗美路登陆5大联赛后，首次于1场比赛入2球，他矢言其倒挂入球的灵感来自阿根廷国家队队友美斯：「我每天都看美斯于国家队的比赛，他的入球非常精彩。」

并列热刺英超3号射手

热刺领队汤马士法兰克亦大赞罗美路有中锋影子：「他是一名顶级球员，我们都知道这一点。他今场的整体表现非常出色，首个入球摆脱了禾达美迪再顶入，这球堪称前锋的经典入球。」

云迪云3球属次席射手

而罗美路梅开二度后，与柏比沙亚、祖奥包连夏、古达斯、班伦庄臣和马菲尔泰尔并列为热刺英超第3号射手。另一中坚云迪云就以3球成球队次席射手，两人在攻守两端都撑起热刺。

