英超│曼城、富咸炮制9个入球 英超历来只系第7多 最多一场入11球

足球世界
更新时间：11:43 2025-12-03 HKT
发布时间：11:43 2025-12-03 HKT

周二英超快车，曼城作客5:4击败富咸，双方合共炮制9个入球，比赛过程紧张刺激。然而9个士哥在英超比赛并不罕见，只是联赛历来单场入球第7多的比赛，之前有5场共入10球，最多一仗是合共11球，是2007年朴茨茅夫7:4击败雷丁时录得。蓝月门将基安卢基当拿隆马矢言，英超比赛就是如此疯狂。

朴茨茅夫7:4雷丁

由1992年成立开始，英超不时有疯狂赛事出现，历来最多入球的一仗，是2007年9月29日朴茨茅夫主场对雷丁一仗，两队由开赛6分钟一直入到下半场补时4分钟，主队朴茅最终赢7:4。而10个入球的英超比赛，历来出现过5次，分别是2009年11月22日，热刺主场9:1大胜韦根，射手迪科尔个人入5球；2007年12月29日，热刺地头6:4赢雷丁，保加利亚射手贝碧托夫上演大四喜；2012年12月29日，阿仙奴主场7:3狂数纽卡素；另外2仗涉及曼联，2013年5月19日作客5:5赛和西布朗，这是红魔传奇领队费格逊退休前最后一仗，还有2011年8月28日主场8:2大炒阿仙奴，是英超历来其中一场经典赛事。

5场10个入波 场场经典

今仗9个入球，是英超历来第7多入球的比赛，4度失守的曼城门将基安卢基当拿隆马赛后在社交媒体上载比赛相片，并留言：「艾宁夏兰特告诉过我，英超比赛很疯狂﹗」而蓝月领队哥迪奥拿亦指这是英超独有：「这就是英超，你根本控制不了，我知道大家肯定会问发生了甚么，但我没有答案。英超的比赛风格就是这样，这就是这个联赛的风格。」

