英超│曼城5:4富咸 领先4球差点被追和 哥迪奥拿：我惊到甩头发﹗

周二英超快车，曼城作客富咸一度轻松领先5:1下，下半场中段开始连失3球，最终惊险赢5:4，保住3分。该队领队哥迪奥拿笑言球迷肯定睇得过瘾，享受这样峰回路转的比赛，但自己当然不享受，紧张到甩头发了。同时他指如此意料不到的剧情，是英超独有。

曼城一度领先5:1

曼城于16分钟由中锋艾宁夏兰特接应谢利美杜古的传中，12码点撞射破网。36分钟，中场雷恩达斯突破越位陷阱，单刀挑射破网；6分钟后菲尔科顿又在禁区顶射入世界杯，蓝月领先到3:0。富咸在上半场补时阶段藉中场史密夫路维飞身头槌顶入，追成1:3返回更衣室。

富咸连入3球追近

换边后蓝月再度发力，菲尔科顿和谢利美杜古于47分钟和53分钟各入一球，遥遥领先至5:1。正当以为比赛已经毫无悬念之际，富咸再起涟漪，伊禾比56分钟禁区顶烫射得手，中场卓古美于71分钟起，6分钟内连续两次左脚劲射破网，追成4:5，可惜最后未能扳平，曼城惊险取得3分。

哥迪奥拿：这是英超的风格﹗

蓝月领队哥迪奥拿赛后在记者会反问记者是否享受比赛，之后笑言：「我？我头发都快掉了﹗我以为球员和我合作都很开心，但今天证明了好像不是这样。这是一场重要的比赛，我们拿到了3分，继续前进。」同时哥帅指这样高潮迭起的比赛，是英超独有：「这就是英超，你根本控制不了，我知道大家肯定会问发生了甚么，但我没有答案。英超的比赛风格就是这样，这就是这个联赛的风格。」