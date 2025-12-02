Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超联│杰志1：0胜东区 赛前全体默哀 门票收益赈灾

足球世界
更新时间：23:42 2025-12-02 HKT
发布时间：23:42 2025-12-02 HKT

今晚（2号）旺角大球场上演港超联赛事的补赛，由杰志对东区。杰志在全场2,374名球迷见证下，凭神田梦实一记精彩罚球，以1：0力克东区，赛后以5分优势稳坐榜首。 赛前双方为大埔火灾死难者进行默哀，杰志全队穿上黑色球衣作赛，东区球员则臂缠黑纱。今次比赛门票及限定店收益，连同杰志义卖球衣所得，将在不扣除成本下，全数拨捐「救世军紧急支援大埔灾民专项捐款」，以足球传递关怀。

双方上半场初期互有攻防，战至8分钟，球证因东区守门员李溢晋持球逾8秒，判罚杰志获得禁区内间接自由球，成今季港超首次引用此例。双方多次埋门，但都无功而返。直至上半场补时最后一刻先，由杰志中场神田梦实，于禁区顶劲射罚球，皮球经过人墙，直飞龙门，应声入网。上半场杰志带著一球优势返回更衣室。

换边后，杰志换入祖连奴，杰志组织多次攻势，均被东区后防化解。直到71分钟，东区华伦天奴挑过出迎的门将庞焯熙，可惜被回防伊拿拉文迪在空门前倒挂解围。最终杰志将1：0胜果维持至完场，全取三分。

今仗获选为最佳球员的是杰志中场伊拿拉文迪，赛后他谦称：「能获奖当然好，但我认为自己可以踢得更好。不过最重要是取得三分。」对于赛前为大埔火灾的悼念活动，他神色凝重地表示：「那是一场巨大的悲剧，很多人丧生，此刻难以接受。我们为他们祈祷，希望这样的悲剧不再发生。」

