Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英格兰国家队｜前英格兰国脚涉企图强奸案 机场出境时被捕

足球世界
更新时间：14:08 2025-12-02 HKT
发布时间：14:08 2025-12-02 HKT

英国球坛爆出惊人丑闻！一名曾在2010年代效力英格兰国家队的前英超球星，周日晚在伦敦史坦斯特机场（Stansted Airport）准备出境时，因涉嫌企图强奸前女友而被警方拘捕。该球星接受数小时问话后，已获准保释候查。

前英格兰国脚机场被捕

据英国《太阳报》报导，事发在周日晚，该名球星正准备乘搭一班廉航客机离境。当他通过护照检查站时，边防部队人员发现其资料显示他正因一宗非近期的企图强奸指控而被警方通缉，随即将其带走。
有消息人士形容当时情况：「他正走过护照检查站，然后就被边防人员悄悄地拉到一边。明显出了问题，他随后就被带走了。」

涉及企图强奸案

消息指，事件源于其前女友在数周前向警方报案，指控他在二人拍拖期间曾企图对其施暴。艾塞克斯郡警方接报后展开调查，并在接获边防部队通知后，派员赶赴机场正式将其拘捕。

带往警局问话后获准保释

该球星被捕后被带到当地警局，并按程序被采集指纹、DNA样本及拍摄疑犯照片，被扣留数小时及接受探员问话后获准保释，但需在2026年2月下旬再向警方报到。
艾塞克斯郡警方发言人证实：「一名男子因涉嫌企图强奸被捕，在我们继续调查期间，他已获准保释至2026年2月下旬。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
23小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 殉职消防员家属及同袍路祭
突发
14分钟前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
01:31
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视8大问题 由法官主持 承诺报告全面公开
政情
5小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
00:37
屯门安定邨单位起火情侣送院 女子身有刀伤不治 男友涉谋杀及纵火被捕
突发
5小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
突发
11小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五级火｜消防员救出15岁贵妇狗 暖心通知主人「生命得来不易」 网民：睇字都觉得好温柔
大埔宏福苑五级火｜消防员救出15岁贵妇狗 暖心通知主人「生命得来不易」 网民：睇字都觉得好温柔
生活百科
23小时前