英格兰国家队｜前英格兰国脚涉企图强奸案 机场出境时被捕

英国球坛爆出惊人丑闻！一名曾在2010年代效力英格兰国家队的前英超球星，周日晚在伦敦史坦斯特机场（Stansted Airport）准备出境时，因涉嫌企图强奸前女友而被警方拘捕。该球星接受数小时问话后，已获准保释候查。

前英格兰国脚机场被捕

据英国《太阳报》报导，事发在周日晚，该名球星正准备乘搭一班廉航客机离境。当他通过护照检查站时，边防部队人员发现其资料显示他正因一宗非近期的企图强奸指控而被警方通缉，随即将其带走。

有消息人士形容当时情况：「他正走过护照检查站，然后就被边防人员悄悄地拉到一边。明显出了问题，他随后就被带走了。」

涉及企图强奸案

消息指，事件源于其前女友在数周前向警方报案，指控他在二人拍拖期间曾企图对其施暴。艾塞克斯郡警方接报后展开调查，并在接获边防部队通知后，派员赶赴机场正式将其拘捕。

带往警局问话后获准保释

该球星被捕后被带到当地警局，并按程序被采集指纹、DNA样本及拍摄疑犯照片，被扣留数小时及接受探员问话后获准保释，但需在2026年2月下旬再向警方报到。

艾塞克斯郡警方发言人证实：「一名男子因涉嫌企图强奸被捕，在我们继续调查期间，他已获准保释至2026年2月下旬。」