西甲｜拉明耶马唔想做新美斯 要行出属于耶马的路

拉明耶马于巴塞隆拿青训出身，年仅16岁便代表巴塞一队出战，升上一队的第2个球季便协助巴塞赢得本土「三冠王」锦标，并协助西班牙赢得欧洲国家杯，成名之路与阿根廷球王美斯很相似，故此经常被拿来与美斯比较。然而，拉明耶马强调不想当「新美斯」，只专注行出属于拉明耶马的路。

常被拿来与美斯比较

拉明耶马与美斯同样在巴塞青训学校出身，两人都是左脚球员但司职右翼，一样是易足锋将，连踢法都相似，都是喜欢切入射门和利用盘扭技术作个人突破再分球。而美斯职业生涯已累积8次赢得金球奖，拉明耶马去年金球奖屈居亚军，夺取金球奖相信只是时间问题。不过，拉明耶马坦言不喜欢当「新美斯」或「美斯接班人」，他有信心行出属于自己拉明耶马的路。

耶马要行自己的路

他说：「我尊重他(美斯)，是因为他所取得的成就，因为他对足球的贡献。如果我们有机会在球场上相遇，我们会互相尊重，因为我们都是球员，而且在我看来，他是史上最佳球员。他也知道我是一名球员，我也尊重他，所以我们之间是相互尊重。我们都知道我不想成为美斯，美斯也知道我不想成为他。我只想走自己的路，仅此而已。我没有想过要像他那样踢球，或者穿上美斯穿过的10号球衣之类的。」

在美斯莫迪历身上学传球

不过，拉明耶马还是在今年夏天正式接过美斯的巴塞10号球衣。耶马续说：「「奇怪的是，我小时候并不怎么运球，我进球很多，跑动也很多，但最重要的是，我对比赛的视野一直很好。小时候，我可能特别关注美斯，我注意到他的传球方式很特别。我见过很多传球好的球员，他们能传长传什么的，但美斯的传球就像进球一样，用脚外脚背传球，这就是我关注的重点。我也在莫德里奇身上看到过这种传球方式。他们都是我喜欢的球员，而且我觉得这种传球方式比运球更有意思，因为它更巧妙。」