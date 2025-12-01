英超｜后防残阵和波阿迪达感满意 沙列巴受伤成阿仙奴争冠隐忧

阿仙奴周日英超伦敦打吡作客车路士，一对正选中坚威廉沙列巴（William Saliba）和加比尔马加希斯（Gabriel Magalhaes）一同缺阵，领队阿迪达（Mikel Arteta）只能起用从未合作过的(Cristhian Mosquera)伙拍轩卡派尔(Piero Hincapie)扼守后防中路，结果只能和波收场。阿迪达考虑到球队近期面对的巨大困难，对球员的表现已感到自豪。

中坚组合首度合作

阿仙奴今季首次在缺少了主力中坚组合沙列巴及加比尔的情况下作赛，作客史丹福桥防线面临严峻考验，阿迪达赛后坦言：「这是一场大战。首先是北伦敦打吡，那种情绪和必须取胜的压力，然后是（欧联对）拜仁慕尼黑。我们在那几场比赛中失去了球员。今天不得不在一场极其困难的比赛中，使用一套我们从未合作过的防线组合。球队必须对此作出反应。这仍然是积极的一周，因为困难是巨大的。」

沙列巴伤势成隐忧

对于力争自2004年以来首个英超冠军的阿仙奴而言，沙列巴的伤势无疑是一大隐忧。据悉，这位法国中坚是在训练中受伤，他将在周三对阵宾福特赛前接受评估，以确定能否复出。阿迪达坦言：「这令人头痛，因为我们在过去几个月中必须作出很多选择和变动。沙列巴的受伤是意料之外的，今天对我们所有人来说，都是一场很好的学习。」