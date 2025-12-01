西甲｜皇家马德里作客1：1逼和基罗纳 联赛3连和失榜首

皇家马德里今晨于西甲作客基罗纳，仅以1：1逼和对手。皇马联赛连续3场和波，失去榜首位置，赛后落后巴塞1分。

麦巴比手球「食诈糊」

皇马于40分钟将皮球送入网窝，基利安麦巴比（Kylian Mbappé）近门射入，但经VAR翻看，他控球时手部触球，因此入球被判无效。基罗纳于45分钟打开纪录，安拿希（Azzedine Ounahi）接应谢根高夫（Viktor Tsygankov）第一时间传送，无人看管下劲射破网。

皇马于西甲3连和。路透社

麦巴比射入12码，助皇马抢回1分。路透社

云尼斯奥斯于61分钟食诈糊。路透社

皇马落后巴塞1分

半场落后0：1的皇马于61分钟再食诈糊，云尼斯奥斯祖利亚（Vinícius Júnior）明显越位下，将皮球送入网窝。「银河舰队」到67分钟凭12码扳平；云尼斯奥斯于左路突破，基罗纳守将晓高连干（Hugo Rincón）于禁区内将他踢跌。12码由麦巴比操刀，门将捉到路照入。但皇马最终只能以1：1赛和基罗纳，西甲3连和，赛后以10胜3和1负得33分跌落次席，落后榜首的巴塞隆拿1分。基罗纳则以2胜6和6负得12分，排在第18位。