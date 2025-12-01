Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜皇家马德里作客1：1逼和基罗纳 联赛3连和失榜首

足球世界
更新时间：07:16 2025-12-01 HKT
发布时间：07:16 2025-12-01 HKT

皇家马德里今晨于西甲作客基罗纳，仅以1：1逼和对手。皇马联赛连续3场和波，失去榜首位置，赛后落后巴塞1分。

麦巴比手球「食诈糊」

皇马于40分钟将皮球送入网窝，基利安麦巴比（Kylian Mbappé）近门射入，但经VAR翻看，他控球时手部触球，因此入球被判无效。基罗纳于45分钟打开纪录，安拿希（Azzedine Ounahi）接应谢根高夫（Viktor Tsygankov）第一时间传送，无人看管下劲射破网。

皇马于西甲3连和。路透社
皇马于西甲3连和。路透社
麦巴比射入12码，助皇马抢回1分。路透社
麦巴比射入12码，助皇马抢回1分。路透社
云尼斯奥斯于61分钟食诈糊。路透社
云尼斯奥斯于61分钟食诈糊。路透社

皇马落后巴塞1分

半场落后0：1的皇马于61分钟再食诈糊，云尼斯奥斯祖利亚（Vinícius Júnior）明显越位下，将皮球送入网窝。「银河舰队」到67分钟凭12码扳平；云尼斯奥斯于左路突破，基罗纳守将晓高连干（Hugo Rincón）于禁区内将他踢跌。12码由麦巴比操刀，门将捉到路照入。但皇马最终只能以1：1赛和基罗纳，西甲3连和，赛后以10胜3和1负得33分跌落次席，落后榜首的巴塞隆拿1分。基罗纳则以2胜6和6负得12分，排在第18位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前区议员张锦雄。资料图片
大埔宏福苑五级火｜消息指警国安处拘捕2人 包括前区议员张锦雄
突发
7小时前
爱协指再救出91只动物，其中73只生还。爱协提供
大埔宏福苑五级火｜爱协：再救出91只动物 其中73只生还
突发
6小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
8小时前
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 有单位结构损坏较严重
突发
8小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
15小时前
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
影视圈
9小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
16小时前
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
00:25
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
社会
13小时前
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
时事热话
15小时前
38岁「TVB御用宫女」大晒奢华生活 坐飞机头等舱豪叹鱼子酱 子女读神级幼稚园
38岁「TVB御用宫女」大晒奢华生活 坐飞机头等舱豪叹鱼子酱 子女读神级幼稚园
影视圈
11小时前