英超｜史洛特治下沙拿首次联赛坐冷板 「在利物浦仍续有美好将来」

利物浦昨晚于英超以2：0击败韦斯咸，主将穆罕默德沙拿全场坐冷板，是他在史洛特治下首次于联赛列后备。史洛特解释这只是因赛程频密而作出的安排，强调「沙拿在球会将继续有美好的将来」。

史洛特力撑沙拿仍是利物浦重要一员。路透社

沙拿昨晚斗韦斯咸一役，只做后备。法新社

沙拿最终没有获派上阵。法新社

上次英超做后备是2024年4月

沙拿对上一次于英超后备上阵，是2024年4月以2：2赛和韦斯咸一役，当时的领队仍是高普。昨晚利物浦以2：0击败韦斯咸一役，是沙拿在史洛特治下首次于联赛坐冷板，这名埃及球星最终没有获派上阵。史洛特赛后解释这个安排：「我们有其他球员也在后备席，但我可以理解你问这条问题的原因。我们10日内要踢4场，阵中有很多好球员，所以我选择了这个阵容。有时是伊沙克做后备，有时是域斯⋯⋯这并非容易的决定，我手上有多于11名好球员。但这不是我首次不起用沙拿，正如我有时会选择不起用伊沙克、域斯和伊基迪克。」

史洛克相信沙拿在利物浦仍是重要的一员：「沙拿在这间球会有不可思议的时光，并将会有美好的将来，因为他是特别的球员。今日，因应对手的排阵——有一名不断向前的闸位，以及一名持续向中路移动的翼锋——我相信这个安排对球队是最佳选择。但正如我所说，沙拿一直是球会重要一员，将来也会是。」