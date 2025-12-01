英超｜伊沙克联赛开斋 利物浦2：0韦斯咸

利物浦昨晚于英超作客韦斯咸，有阿历山大伊沙克（Alexander Isak）取得加盟后首个英超入球，以2：0击败84分钟起十人应战的韦斯咸。伊沙克赛后表示：「知道入球经过了长久的等待，非常高兴。」

利物浦今场收起穆罕默德沙拿。今夏以1.3亿镑由纽卡素转会利物浦的伊沙克，表现未如预期。他于昨晚作客韦斯咸一役，在21分钟有入球机会，于门前接应加普的头槌二传一控一射，但被韦斯咸门将艾路拿（Areola）挡走。域斯于39分钟的施射，同样过不了艾路拿的十指关。

伊沙克英超开斋。路透社

柏基达投诉过激，连领两面黄牌被逐。路透社

韦斯咸0：2利物浦。路透社

加普为利物浦锁定2：0胜局。路透社

柏基达投诉过激 连领两面黄牌被逐

两军半场互无纪录。伊沙克于下半场60分钟，终于找到加盟「红军」后第一个英超入球。伊沙克接应加普的左路传中，第一时间右脚扫把脚撞射入网。韦斯咸于82分钟打沙个，卢卡斯柏基达（Lucas Paquetá）不满球证判队友犯规，由投诉过激被罚第一黄牌；他因不满球证出示黄牌继续投诉，最终球证出示第二面黄牌，将他逐出场。韦斯咸于88分钟有扳平机会，查洛保云的施射仅仅高出。利物浦最终在92分钟，凭加普于小禁区外一控再转身射门，锁定2：0胜局。红军各项赛事3连败告终，赛后以7胜6负得21排第8位，韦斯咸则以3胜2和8负排第11位。

伊沙克：知道这入球等了很久

利物浦领队史洛特认为，伊沙克的入球「别具意义」。至于伊沙克则表示：「我知道这入球已经等了很久，我一直在努力恢复到个人最佳状态。虽然仍在恢复的路上，但我很高兴能取得这入球。球队赢波是今日最好的事，这是提升团队士气的最佳方式。不过当然，身为前锋，入球永远会对我有帮助。我们必须好好利用这场胜利，但同时也要保持谦逊。我们必须保持专注、努力工作，才能延续这股气势。」