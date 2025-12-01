英超｜舒克斯相隔364日联赛再入球 曼联2：1反胜水晶宫

曼联昨晚于英超作客水晶宫，凭约舒亚舒克斯（Joshua Zirkzee）事隔近1年后再于联赛入球，以2：1反胜水晶宫。

桑马迪达操刀极刑 重射后照入

水晶宫上半场凭12码打开纪录。曼联守将约罗（Leny Yoro）走甩水晶宫的桑马迪达（Jean-Philippe Mateta），情急下回身将后者绊跌，球证直指12码点。桑马迪达主射入网，但经VAR翻看后，指他操刀时二次触球，右脚射门皮球先触及重心脚的左脚才入网，因此需要重射。桑马迪达今次射门将的左边，辛尼拉文斯捉错路，水晶宫半场领先1：0。

舒克斯相隔364日再于英超入球。路透社

桑马迪达12码重射照样入网。路透社

利辛奴马天尼斯（6号）复出。路透社

曼联2：1反胜水晶宫。路透社

利辛度马天尼斯复出

曼联于54分钟扳平，在根夏养伤下获得上阵机会的舒克斯，接应般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）开出的罚球，一控一抽，窄角度起脚破网，是他自去年12月1日以来、相隔364日后再次于英超入球。「红魔」于63分钟反超前，左路K角位附近的罚球，B费今次轻轻交横，美臣蒙特（Mason Mount）射近柱地波破网。2月时十字韧带受伤利辛度马天尼斯（Lisandro Martínez），养伤多时复出，他于82分钟后备上阵，巧合的是，他对上一次出场正是斗水晶宫。

曼联最终以2：1反胜水晶宫，以6胜3和4负得21分排在第7位。水晶宫连续12场主场不败告终，赛后以5胜5和3负得20分，排在第9位。