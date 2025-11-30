美职季后赛｜美斯于球会地位超然 当年巴塞买人都要问过美斯

美斯(Lionel Messi)于2023年加盟国际迈亚密后，球队的成绩和收入都直线上升，于球队地位超然。奇云保定(Kevin-Prince Boateng)近日接受访问透露，美斯效力巴塞隆拿时已经享有超然地位，2019年奇云保定以借用身份加盟巴塞之交易，亦要得郅美斯的答应才可以成事。

巴塞签人要先问美斯

奇云保定于2019年以借用性质转投巴塞隆拿，签约半年至2018-29球季结束，约满后巴塞有权正式签下此子。保定透露当时与球会倾妥条件但迟迟未签约，原来要获得美斯同意才可落实，保定解释：「美斯是当今世上最出色的球员，我曾经亦是巴塞球员。当时我知道巴塞有很多出色球员，加盟后我只会当后备，我的目标是尽力表现自己，争取一纸多年合约。」

主席都要咨询美斯

奇云保定续说：「当时巴塞有两个体育总监，一个是艾比度(Eric Abidal)，他告诉我他们希望我加盟，另外一名体育总盛和主席巴图姆(Bartomeu)亦说想我加盟，教练华维迪一样，那我便说很完美！不如明天签合约。他们回复不可以，因先要知会美斯。那我只好回家等待，希望美斯批准我的转会。若果他拒绝，那我最后不可能加盟巴塞。」