Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜巴黎圣日耳门作客0：1摩纳哥 马赛和波错失升榜首机会

足球世界
更新时间：07:15 2025-11-30 HKT
发布时间：07:15 2025-11-30 HKT

巴黎圣日耳门（PSG）今晨于法甲作客摩纳哥，以0：1告负。较后时间出场的马赛，于92分钟失守，只能与图卢兹踢成2：2，错过升上榜首的机会。

南野拓实一箭定江山

PSG赛前于法甲得30分排榜首，领先第2、3位的马赛和朗斯2分。PSG今晨作客摩纳哥，全失3分，他们于68分钟失守，摩纳哥由南野拓实（Takumi Minamino）接应左路传中，一控一射，皮球慢溜远柱网仔。摩纳哥于80分钟踢少个，泰路基拿（Thilo Kehrer）领红牌被逐，但PSG仍然无法射破摩纳哥大门。另外，保罗普巴于86分钟入替南野拓实，是他因禁药案停赛后复出的第2次披甲。

南野拓实一箭定江山，助摩纳哥击败PSG。法新社
南野拓实一箭定江山，助摩纳哥击败PSG。法新社
普巴复出后第2次上阵。法新社
普巴复出后第2次上阵。法新社
马赛2：2图卢兹，错失升法甲榜首的机会。法新社
马赛2：2图卢兹，错失升法甲榜首的机会。法新社

PSG最终以0：1吞败，赛后录得9胜3和2负得30分。但较后时间出场的马赛，主场以2：2赛和图卢兹，错失升上榜首的机会。先落后的马赛，一度于下半场8分钟内连入两球反超前，但于92分钟失守，最终只得1分。马赛赛后以9胜2和3负得29分排次席，落后PSG 1分。

朗斯有机会压PSG升榜首

但PSG仍有机会于今周失去榜首位置，事关排第3名的朗斯只以2分落后，他们将于今晚深夜作客昂热，只要赢波即可升上法甲榜首。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜128死83伤 150人未能联络 一男涉意图煽动被捕
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜网上设关注组发起联署 男子涉借火灾意图煽动 遭警方国安处拘捕
突发
8小时前
MAMA 2025丨周润发白发黑装压轴现身 三语请观众起立 哽咽盼全场悼念火灾死难者
MAMA 2025丨周润发白发黑装压轴现身 三语请观众起立 哽咽盼全场悼念火灾死难者
影视圈
9小时前
《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃神情哀伤夏韶声吁永不放弃 惹哭戴祖仪罗毓仪
《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃胡枫神伤哀伤 《永不放弃》惹哭戴祖仪罗毓仪
影视圈
9小时前
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
影视圈
15小时前
大埔宏福苑五级火｜警方完成搜索宏仁阁宏道阁 未发现遗骸 救出3猫1龟
02:28
大埔宏福苑五级火｜警搜索宏仁阁宏道阁未见遗骸 救出3猫1龟
突发
11小时前
大埔宏福苑五级火｜宏昌阁租客疑遭业主冒领灾民资助 麦美娟解话：业主或租户均符合资格申请
大埔宏福苑五级火｜租客控诉疑遭业主冒领灾民资助 麦美娟澄清：业主或租户均符合资格申请
社会
13小时前
大埔宏福苑五级火｜爱协共处理逾180只动物 当中45只离世
突发
6小时前
政府应急不停歇 补助金至今逾1800户登记。苏正谦摄
大埔宏福苑五级火｜政府应急不停歇 补助金至今逾1800户登记
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜五月天捐220万助救援行动及灾后重建 林盛斌联同棋人娱乐捐900万 不少艺人向慈善团体捐钱送心意
大埔宏福苑五级火｜五月天捐220万助救援行动及灾后重建 林盛斌联同棋人娱乐捐900万 不少艺人向慈善团体捐钱送心意
影视圈
12小时前