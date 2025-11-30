法甲｜巴黎圣日耳门作客0：1摩纳哥 马赛和波错失升榜首机会

巴黎圣日耳门（PSG）今晨于法甲作客摩纳哥，以0：1告负。较后时间出场的马赛，于92分钟失守，只能与图卢兹踢成2：2，错过升上榜首的机会。

南野拓实一箭定江山

PSG赛前于法甲得30分排榜首，领先第2、3位的马赛和朗斯2分。PSG今晨作客摩纳哥，全失3分，他们于68分钟失守，摩纳哥由南野拓实（Takumi Minamino）接应左路传中，一控一射，皮球慢溜远柱网仔。摩纳哥于80分钟踢少个，泰路基拿（Thilo Kehrer）领红牌被逐，但PSG仍然无法射破摩纳哥大门。另外，保罗普巴于86分钟入替南野拓实，是他因禁药案停赛后复出的第2次披甲。

南野拓实一箭定江山，助摩纳哥击败PSG。法新社

普巴复出后第2次上阵。法新社

马赛2：2图卢兹，错失升法甲榜首的机会。法新社

PSG最终以0：1吞败，赛后录得9胜3和2负得30分。但较后时间出场的马赛，主场以2：2赛和图卢兹，错失升上榜首的机会。先落后的马赛，一度于下半场8分钟内连入两球反超前，但于92分钟失守，最终只得1分。马赛赛后以9胜2和3负得29分排次席，落后PSG 1分。

朗斯有机会压PSG升榜首

但PSG仍有机会于今周失去榜首位置，事关排第3名的朗斯只以2分落后，他们将于今晚深夜作客昂热，只要赢波即可升上法甲榜首。