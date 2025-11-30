西甲｜巴塞3：1反胜艾拉维斯 暂时升上榜首

巴塞隆拿今晨于西甲主场迎战艾拉维斯，落后下以3：1反胜对手。巴塞赛后以2分反压皇家马德里，暂时升上榜首，但多踢1场。

巴塞于开赛1分钟即失守，艾拉维斯一次右路角球，最终由门前的柏保路伊巴尼斯（Pablo Ibáñez）补中。主队只用了7分钟便扳平，一次左路前传前柱大漏，伏兵远柱的拉明耶马（Lamine Yamel）冲前射入。巴塞于26分钟反超前，丹尼尔奥莫（Dani Olmo）接应拉芬夏比洛尼的左路传中，无人看管下射成2：1。耶马于44分钟单刀扭过门将后起脚中柱。

耶马为巴塞扳平。路透社

奥莫梅开二度。路透社

奥莫成为赢波功臣。路透社

半场领先2：1的巴塞，下半场积极寻找奠胜球。奥莫于71分钟接应右路传中起右脚，皮球慢溜柱边出界。但他最终仍于93分钟为巴塞锁定胜局，他与耶马一次撞墙后起脚，射破安东尼奥施维拉十指关。

皇马今晚斗基罗纳

最终巴塞以3：1反胜艾拉维斯，赛后以11胜1和2负得34分，暂时升上西甲榜首。巴塞领先皇马两分，但多踢1场；皇马将于今晚深夜作客基罗纳。艾拉维斯则录得4胜3和7负得15分。