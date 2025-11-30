英超｜科顿91分钟建功 曼城3：2列斯联 哥帅：绝杀赢波帮助大

曼城今晨于英超主场迎战列斯联，领先两球下一度被追平，最终凭菲尔科顿（Phil Foden）下半场补时绝杀，以3：2险胜。曼城领队哥迪奥拿赛后表示：「绝杀赢波，对球队帮助很大。」

曼城领先两球被追平

「蓝月」开赛1分钟便打开纪录，一次右路的配合，马菲奥斯纽尼斯（Matheus Nunes）与贝拿度施华（Bernardo Silva）撞墙，前者接应通透直线落底线传中，科顿起脚擦眉底入网。25分钟，曼城凭角球扩大比数，列斯联门将卢卡斯派利打手槌不成，皮球最终落在门前曼城守将加华度尔（Joško Gvardiol）面前，他轻松加一脚破网。

列斯联落后两球下，一度追平。路透社

加华度尔于门前为曼城射成2：0。路透社

科顿于91分钟绝杀。路透社

科顿个人梅开二度。路透社

科顿梅开二度

半场领先两球的曼城，下半场连失两球。先是49分钟，门前的曼城守将之间有误会，被列斯联的卡维特利云（Dominic Calvert-Lewin）快一步将皮球督入网。接著68分钟，加华度尔于禁区内侵犯卡维特利云，曼城输12码。列斯联由卢卡斯尼美查（Lukas Nmecha）操刀，被曼城门将当拿隆马救出，但尼美查轻松补中，为列斯联追平2：2。曼城最终凭科顿于91分钟绝杀，科顿于禁区内带横并起左脚，射破派利十指关，个人梅开二度。蓝月以3：2取胜，以8胜1和4负得25分，暂时升上次席，落后少踢1场的阿仙奴4分。

哥帅：敌军改踢5-3-2后始失波

哥迪奥拿赛后表示：「在最后几分钟入波松了一口气，我们展现了强大的个性。敌军改用5-3-2阵式，我们就开始失波了。但之后我们挺身而出，调动更多球员入禁区，并加快运球入禁区的速度。科顿再次展现其质素，协助球队赢得比赛。以这种方式赢波，帮助很大。」