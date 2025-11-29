Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│水晶宫对曼联演「3421」大战 加拉斯拿赞红魔实力大增 「交手好有趣」

更新时间：19:50 2025-11-29 HKT
发布时间：19:50 2025-11-29 HKT

曼联明晚(30日)英超将会作客水晶宫，比赛的焦点落在双方的阵式上，两队是英超20队中仅有使用3后卫阵式的球队。水晶宫近3次联赛对红魔收录2胜1和，领队加拉斯拿(Oliver Glasner)的风评远胜客军教头鲁宾艾摩廉，然而前者表示曼联今季3名锋线新兵对办，锋线效率大增，实力不可同日而喻，今场交手将会很有趣。

水晶宫、曼联同有3后卫阵式

加拉斯拿和鲁宾艾摩廉都是3后卫阵式的死忠，彼此最常用「3421」。上季水晶宫勇夺英格兰足总杯破队史锦标荒，英超排名又比曼联高3位，加上他们近3次联赛斗红魔取得2胜1和，包括去季艾摩廉上任后赢2:0，外界一直指加拉斯拿的执教功力远胜艾廉廉。

水晶宫近3次英超对曼联2胜1和

然而加拉斯拿指红魔已完全不同：「前季赢4:0一仗，米高奥利斯和伊斯还在阵中，曼联的主帅是坦哈格，谈论那场比赛已意义不大。而上季在奥脱福2:0大仗，艾摩廉当时的确已执教，但他们的阵容不同了，最主要是进攻方面。他们用2亿镑买了3个前锋，还签入一些踢法非常积极的球员，其工作效率已比去年高得多，得到了回报。」

加斯拿：3后卫攻击力强

同时加拉斯拿期待与曼联合演「3后卫」大战：「有时候我们讨论3后卫阵式，这真的很有意思。我们和曼联是拥有英超最高预期入球值的球队，所以这套体系的攻击力很多。比赛关键是你如何运用这套体系，进攻时有多流畅，以及你的创造力有多强，我非常期待这场比赛。」

