英超│史洛特称利物浦现况似上季曼城 已参透哥迪奥拿做法 有信心走出困境

利物浦目前于各赛事已3连败，近12场更输足9场，明晚(30日)英超作客对下游的韦斯咸，力图走出谷底。该队教练史洛特周五出席赛前记者会时表示，球队目前的情况与上季曼城一度陷入的困境非常相似，并指蓝月领队哥迪奥拿最终激发球员斗志走出低潮，自己亦有信心可以做到，领红军重回正轨。

近12场各战线9负

连同刚周中欧联主场1:4大败予燕豪芬，利物浦所有比赛已经3连败，近12场各战线只有3胜9负，只计英超7仗收录1胜6负，排名已跌至本轮前的12位。明晚第13轮造访韦斯咸，史洛特矢言因赛程频密战术和阵容不会大变，料续用「4231」阵式，穆罕默德沙拿、加普、苏保斯拉尔、阿历斯麦亚里士打等人会续任正选。

史洛特表示已参透哥迪奥拿的做法，有信心带领利物浦走出困境。路透社

史洛特表示已参透哥迪奥拿的做法，有信心带领利物浦走出困境。路透社

史洛特表示已参透哥迪奥拿的做法，有信心带领利物浦走出困境。路透社

因赛程频密不会变阵

这名荷兰籍教头表示：「我们每2天就要踢一场比赛，几乎不可能彻底改变我们对足球的理念。我们现在使用的体系最适合球员，因为球队几乎没有训练时间。如果想转5后卫，肯定是一个问题，因为我们连5个后卫都没有。」

已参透曼城想好解决方法

不过未能变阵都好，史洛特都有信心扭转形势，并以上季的曼城做例子。蓝月由上年10月尾开始，突然进入一段13场只得1胜的低潮期，之后逐步回稳，今季重返争标行列，本轮前排积分榜第3位，所以史帅已参透解决问题的方法：「曼城的例子很有道理，他们实力强劲，我们也有实力。摆脱这种困境的最佳途径，就是我们全队，包括我作为领队，再次激发球员的最佳状态，带领球队重回胜轨。」他指最怕是遇到问题没有实力，但拥有实力就无需害怕。