周末睇波手册｜双红「难兄难弟」作客望振雄风 周日车路士对阿仙奴上演伦敦打吡（附焦点直播表）

足球世界
更新时间：10:00 2025-11-29 HKT
发布时间：10:00 2025-11-29 HKT

欧洲 3 大杯赛暂时告一段落，周末重回本土联赛，周六英超先有曼城主场迎战列斯联，周日英超再有曼联和利物浦齐作客，前者对上水晶宫而后者则对上韦斯咸，压轴更有车路士主场迎战阿仙奴上演「伦敦打吡」。

双红今季成「难兄难弟」 力求一胜振士气

今季曼联同利物浦两大传统劲旅成绩平平，齐齐 12 战得 18 分，前者位列第 10，后者位列第 12。曼联早前曾录三连胜，更以 2:1 力压红军利物浦，但之后突然「打回原形」，先后被诺定咸森林和热刺逼和，上仗主场出战更被爱华顿在踢少一人下以 1:0 击败，今仗作客对上位列第五的水晶宫，相信亦是一场硬仗。

而利物浦走势更令人失望，联赛近五场仅录 1 胜，近三场都输三球。欧联前先作客斗曼城以 3:0 大败，之后主场迎战诺定咸森林遭客队大炒 3:0，周中欧联主场对燕豪芬爆冷以 1:4 落败。今年利物浦重金组军买入艾基迪基和伊沙克，然而收效甚微，坊间开始质疑主帅史洛特执教能力，今仗对上韦斯咸望能寻求一胜以振士气。

周日车仔硬撼兵工厂上演「伦敦打吡」

英超周末压轴上演「伦敦打吡」，车路士主场迎战阿仙奴，位列榜首的阿记和次名的车仔目前状态不错，联赛内均录五战四胜，而且都在周中的欧联战线中击败强敌，兵工厂以 3:1 击败拜仁慕尼黑，而蓝狮则以 3:0 大胜巴塞隆拿。今仗强强碰头有望上演一场精彩戏码，值得一提的是车路士自 2022 年起对阵阿仙奴 8 场不胜，今仗能否打破纪录兼进一步拉近积分榜差距成焦点。

 

 

本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

晚上10:30    德甲    拜仁慕尼黑 对 圣保利    Now643台 

晚上11:00    英超    曼城 对 列斯联    Now621、611台

晚上11:15    西甲    巴塞隆拿 对 艾拉维斯    Now632台

深夜0:00    法甲    摩纳哥 对 巴黎圣日耳门    Bein Sport Connect台

深夜3:45    意甲    AC米兰 对 拉素    Now638台

深夜4:00    英超    热刺 对 富咸    Now621台

深夜4:00    西甲    马德里体育会 对 奥维多    Now632台

周日

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

晚上8:00    英超    水晶宫 对 曼联    Now621台

晚上10:05    英超    韦斯咸 对 利物浦    Now621台

晚上10:00    英超    列斯联 对 阿士东维拉    Now638台

深夜0:30    英超    车路士 对 阿仙奴    Now621台

深夜4:00    西甲    基罗纳 对 皇家马德里    Now632台

