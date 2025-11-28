欧霸│戴治领诺定咸森林小组3场不失球 成13年最强英格兰领队 心得：救球队从救心开始﹗

诺定咸森林在周四欧霸主场3:0轻取瑞典球队马模，各赛事收录3连胜。同时森林在新帅戴治(Sean Dyche)接手后，3场欧霸都保持不失球，重现上届防守稳健的风格，前者亦成为13年来首位带领在前3场欧战都没有失守的领队，他矢言要拯救球队，首先就要「救心」，从球员心态入手。

戴治接手 欧霸近3场不失球

过去2轮英超分别击败列斯联和利物浦的森林，今场又以3蛋赠马模，所有比赛连赢3场。同时森林又重拾去季稳健的防守，近4场各赛只失1球之余，只计欧霸过去3仗都没有失球，收录2胜1和。而戴治就成为2012年的柏祖后，首先领军在头3轮欧战都保持不失球的英格兰教头。

带队7场重塑防线

由前任普斯迪高古领军8场狂失18球，到戴治只带队7场就重塑防线，后者矢言拯救球队先要「救心」：「我不停强调最重要是球队的心理质疑。在频密的赛期下，最重要是考虑每一场比赛，而不是几个月后的事。我们的心态是要逐场考虑，同时我亦叫球员们不要理会外界的主火杂音，对自己有所交代就可以。」