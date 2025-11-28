Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联明夏转会窗集中买翼卫及中场 传闻7人心水名单

足球世界
更新时间：07:50 2025-11-28 HKT
发布时间：07:50 2025-11-28 HKT

曼联已为明年夏季转会窗做准备，根据《ESPN》的报道，「红魔」将集中买翼卫及中场；中场中路心水包括白礼顿的巴利巴（Carlos Baleba）、诺定咸森林的艾利诺安达臣（Elliot Anderson）和水晶宫的华顿（Adam Wharton）等等。

根据《曼彻斯特晚报》了解，明夏约满的卡斯米路，将有机会获得一纸减薪的新约。但曼联仍然需要为未来打算；中场方面乌加迪的表现仍有足够说服力，明奴的去向亦未明。

水晶宫的华顿（Adam Wharton）。路透社
水晶宫的华顿（Adam Wharton）。路透社
白礼顿的巴利巴（Carlos Baleba）。路透社
白礼顿的巴利巴（Carlos Baleba）。路透社
诺定咸森林的艾利诺安达臣（Elliot Anderson）。路透社
诺定咸森林的艾利诺安达臣（Elliot Anderson）。路透社

目标买至少1名顶级中场

曼联于今季已花费买入些斯高、麦比奥莫、根夏和拉文斯，冬季转会窗应该会以审慎态度对待，并将集中火力迎接明年夏天转会窗。《ESPN》引述消息，指曼联将会集中收购翼卫和中场，其中希望至少买入1名顶级中场中路球员。7人心水名单，除了之后盛传的巴利巴、艾利诺安达臣和华顿，还有狼队的祖奥高美斯（João Gomes）和安达尼图（André）、史特加的安祖路史迪拿（Angelo Stiller），以及马德里体育会的干拿加历查(Conor Gallagher)。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
01:07
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」已联系法团及客户
股市
8分钟前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
01:17
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
01:35
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
社会
5小时前
2017伦敦住宅Grenfell Tower大火。 美联社
大埔宏福苑五级火｜2017伦敦住宅大火类同 专家分析细说应变知识
即时国际
7小时前
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
影视圈
6小时前
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感激救命之恩 网民致敬：无名英雄｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
医生教室
4小时前