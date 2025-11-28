英超｜曼联明夏转会窗集中买翼卫及中场 传闻7人心水名单

曼联已为明年夏季转会窗做准备，根据《ESPN》的报道，「红魔」将集中买翼卫及中场；中场中路心水包括白礼顿的巴利巴（Carlos Baleba）、诺定咸森林的艾利诺安达臣（Elliot Anderson）和水晶宫的华顿（Adam Wharton）等等。

根据《曼彻斯特晚报》了解，明夏约满的卡斯米路，将有机会获得一纸减薪的新约。但曼联仍然需要为未来打算；中场方面乌加迪的表现仍有足够说服力，明奴的去向亦未明。

水晶宫的华顿（Adam Wharton）。路透社

白礼顿的巴利巴（Carlos Baleba）。路透社

诺定咸森林的艾利诺安达臣（Elliot Anderson）。路透社

目标买至少1名顶级中场

曼联于今季已花费买入些斯高、麦比奥莫、根夏和拉文斯，冬季转会窗应该会以审慎态度对待，并将集中火力迎接明年夏天转会窗。《ESPN》引述消息，指曼联将会集中收购翼卫和中场，其中希望至少买入1名顶级中场中路球员。7人心水名单，除了之后盛传的巴利巴、艾利诺安达臣和华顿，还有狼队的祖奥高美斯（João Gomes）和安达尼图（André）、史特加的安祖路史迪拿（Angelo Stiller），以及马德里体育会的干拿加历查(Conor Gallagher)。