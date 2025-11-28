英超｜加历查：史洛特有一周时间挽救帅位 未来3场至少要取7分

利物浦昨日于欧联吞败后，近12场输9场。领队史洛特（Arne Slot）虽坚称帅位稳固，但名宿加历查（Jamie Carragher）有另一看法：「史洛特有一周时间挽救帅位，只要取得少于7分，即会将不能接受的局面变得无以为继。」

将斗韦斯咸、新特兰及列斯联

英超今周开快车，现排第12位的利物浦周日作客第17位韦斯咸后，下周三深夜将主场斗第7位的新特兰，到下周六深夜作客第18位的列斯联。加历查警告：「少于7分将令不能接受的局面，变得无以为继。」加历查认为利物浦并非喜欢炒领队的球会，特别是史洛特去季领军赢得英超，但后者的帅位并不如他本人所说稳固：「史洛特有一周时间挽救帅位。无论他有多少善意，利物浦都无法承受过去3个月所见的这种水准下滑。」

沙拿近况备受批评。路透社

加历查认为史洛特有一周挽救帅位。路透社

加历查认为云迪积克不复当年勇。路透社

批评花巨额建立「不平衡阵容」

加历查分析利物浦今季低迷的原因，认为史洛特的战术调整，「不顾鲁莽进攻所带来的后果⋯⋯从开季首日就感觉不对，而现在是一团糟。」他又批评今夏花巨额建立一支「不平衡的阵容」：「像在同一场赛马同时押两匹马，你不会花8000万镑买完一名前锋，然后两周后再花1.25亿买另一个。」

预视「后云迪积克、沙拿、艾利臣年代」

加历查认为球队现况，似是预视「后云迪积克、沙拿、艾利臣年代」的利物浦：「2018年高普带领下，开启利物浦成为伟大球队的旅程，7年后史洛特接手。在这段连胜开端的推动力，是艾利臣、云迪积克和沙拿。现在艾利臣经常受伤，上阵不多。云迪积克已经不是原来的他，沙拿看起来已跑不动了。」