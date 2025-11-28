Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸｜阿士东维拉2：1年青人 马伦梅开二度被客军球迷胶杯扔中头部

足球世界
更新时间：06:55 2025-11-28 HKT
发布时间：06:55 2025-11-28 HKT

阿士东维拉今晨于欧霸主场斗年青人，在当耶尔马伦（Donyell Malen）梅开二度下，以2：1破敌。这名赢波功臣入球后庆祝时，被客军球迷的杂物扔中。

维拉于27分钟打开纪录，泰利文斯（Youri Tielemans）于右路K角位传中，马伦接应头槌破网。马伦入球后跑向客军球迷区方向、走到角球旗位置庆祝，其庆祝方式并没有特别挑衅成份，但客军球迷不断向这名维拉前锋扔杂物；马伦被胶杯扔中头部。

马伦梅开二度。美联社
年青人球员走到场边安抚球迷情绪。路透社
维拉球员向球证投诉。美联社
马伦庆祝时被年青人球迷掷杂物扔中。美联社
有座位被年青人球迷扯起

42分钟，再次是马伦的入球，今次他接应摩根罗渣士（Morgan Rogers）的直线起右脚破网，他再次跑向客军球迷区方向，今次是离较远铲草庆祝。客军球迷再次将杂物掉入球场内，但由于马伦的位置较远，因此他没有被扔中。但球赛因而暂停数分钟，根据《Sky Sports》报道，有两、三个座位被客军球迷扯起，并有两、三名球迷被带离场。

维拉升第3位

半场以2：0领先的维拉，于70分钟逃过一劫，年青人的比迪亚（Chris Bedia）将皮球送入网窝，但经VAR翻看后判越位在先，入球无效。年青人到90分钟破蛋，祖奥蒙迪路（Joël Monteiro）接应后场笠传，一控一抽，射破达米安马天尼斯（Emi Martinez）十指关。维拉最终仍保住2：1胜局，赛后以4胜1负得12分排第3位；年青人则以2胜3负得6分排26位。

