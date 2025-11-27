亚冠2│大埔1：2反败麦克阿瑟 大埔球员戴黑色肩纱作赛

今午（周四）在澳洲的金宝镇体育场举行的亚冠杯2赛事，上演戏剧性一战，作客澳洲的大埔在领先一球的大好形势下，下半场遭麦克阿瑟连追两球逆转，最终以1：2饮恨。由于昨晚大埔大火，大埔球队昨晚已成功向亚洲足协申请默哀一分钟和右手配戴黑色肩纱作赛。

球员默哀过后比赛正式开始，上半场开始双方不断试探对方，战至23分钟大埔伊高沙托尼接应队友右路传中传，于禁区顶射入一球，为大埔先打开纪录。去到45分钟，麦克阿瑟球员池东沅左路门前拆网而过，之后麦克阿瑟多次进攻，大埔后防严密，多次破解对方攻势。上半场结束，大埔领先1：0。

换边之后，仅4分钟麦克阿瑟后备入替的翼锋域卡利于禁区顶省中球员后，改变轨道后射入一球，追平1：1。63分钟，大埔费兰度门前右脚劲射，可惜柱边擦过。69分钟麦克阿瑟中场巴坦开罚球，弹入内柱谢嘉荣扑救一球后，麦克阿瑟球员域卡利右手底线补刀射入，梅开二度。后半场互有攻防，但双方再无任何入球，最后大埔1：2反败麦克阿瑟。