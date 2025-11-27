亚冠2│东方0:5败大阪飞脚 卢比度失望但称赞球员无放弃并拚尽全力

亚冠杯2赛事今晚于旺角大球场上演，由东方在主场再次迎战日职劲旅大阪飞脚。东方在全场挨打下落后，最终以0:5告负，录得分组赛五连败。赛前双方为大埔火灾默哀一分钟，东方球员亦有佩戴黑纱作赛。比赛后卢比度表示球员无放弃并拚尽全力，并且为大埔火灾受苦的人祈祷。

东方开赛仅3分钟即告失守，山下谅单刀入球，为飞脚先开纪录。飞脚得势不饶人，18分钟福冈将太接应队友传中，于后柱射入。战至33分钟，黑川圭介右路传中，安部柊斗趁乱射入，东方比数被拉开至0:3。东方上半场最佳机会出现在41分钟，贺尔开出角球传中，中间球员不断混战，东方梁振邦尝试射门，被大阪飞脚球员三浦弦太救下一球后，皮球弹去不远处，东方林衍廷尝试左边网前射门，可惜被大阪飞脚名和田我空救出。东方上半场0：3返回更衣室。

换边后，飞脚继续控制战局，东方连续防守策略，但成效不佳。59分钟，咸美治门前撞入1球。飞脚于75分钟由名和田我空左边门前劲射破网。之后双方互有攻防，但未能再有入球。最后东方以0：5落败大阪飞脚，五战全败。

卢比度：球员无放弃并拚尽全力 为火灾受苦的人祈祷

赛后东方主帅卢比度承认结果不理想，但赞扬球员态度有改善：「结果不太理想，但感觉和上次完全不同，球员们的态度很好，他们整场比赛都没有放弃。上次我们输球后就放弃了，但今天他们拼尽全力。」

对于大埔大火悲剧，他坦言事件影响全队：「我住在大埔。这是一场悲剧，虽然比赛时球员会尽力做到最好，但亦会影响到每个人。」他亦表示不会因此推卸责任：「我们输了。我是负责人，我是球员们的盾牌，所以我承担所有后果，所有的一切。我们为所有正在受苦的家庭祈祷。」

记者、摄影：廖伟业