欧联｜云迪积克今季3次被罚12码 定海神针亦输到失失慌

更新时间：13:40 2025-11-27 HKT
发布时间：13:40 2025-11-27 HKT

利物浦近期接连吞败仗，球员于场上表现完全失去信心，就连平日予人冷静和可靠感觉的队长华基尔云迪积克亦犯上低级错误，于周三欧联利物浦对燕豪芬(利物浦对恩荷芬)用手拍球连累球队失12码，这名红军队长承认球队表现一团糟。

后防定海神金表现亦慌失失

队长兼中坚云迪积克一向是利物浦后防定海神针，惟他于球队近期的低迷之中，表现亦开始失去冷静，今仗红军第一个失球便因他防守传中球时，用手拍到皮球连累球队被罚12码，燕豪芬由比列锡射入12码先开纪录。季前的社区盾利物浦2:2赛和水晶宫，互射12码落败失落锦标，其中一个失波亦是云迪积克禁区内踢跌对手被罚12码所失。

3次犯规输12码排英超第1

10月英超利物浦作客2:3败给宾福特，云迪积克又于禁区边线犯规，被VAR球证追罚12码连累红军失球。根据Opta统计，云迪积克今季已经3次连累球队输12码，是英超球员中最多。

认同需要深切反省

这名荷兰中坚亦不满自己的表现，上仗对森林赛后说：「我们肯定让斯洛特失望了，但我们也让自己失望了。首先要反省自己，然后互相帮助，互相扶持走出困境，因为目前的情况确实很糟糕——这是事实。作为卫冕冠军，我们不应该陷入现在的这种境地，但事实就是如此。」曼联名将朗尼更公开批评云迪积克的领导能力。

