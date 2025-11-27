Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜阿仙奴3：1赠拜仁今季首败 5战全胜升榜首

更新时间：07:32 2025-11-27 HKT
发布时间：07:32 2025-11-27 HKT

阿仙奴今晨于欧联，主场以3：1击败德甲班霸拜仁慕尼黑，是后者今季首场败仗。「兵工厂」成为目前欧联目前唯一全胜球队，以15分高踞榜首。

阿仙奴凭死球打开纪录，22分钟一次右路角球，布卡约沙卡主理用左脚开内弯球，祖利安添巴（Jurrien Timber）接应头槌跣入网。拜仁慕尼黑于32分钟扳平，基拿比（Serge Gnabry）于右路接应后场传送第一时间传中，兰纳特卡尔（Lennart Karl）第一时间撞射入网。阿仙奴的李安度杜沙特（Leandro Trossard）于38分钟伤出。两军半场各一言和。

纽亚出迎失误。路透社
拜仁吞下今季首场败仗。路透社
阿仙奴于欧联5战全胜。路透社
阿仙奴升上欧联榜首。路透社
纽亚出迎失误致失波

阿仙奴下半场连入两球，先是69分钟把握拜仁后场传球失误，阿仙奴截得皮球后随即抢攻，最后由马度基（Noni Madueke）接应左路传中射入。77分钟，阿仙奴一次快速反击，拜仁门将纽亚走出禁区欲拦截，但与皮球相距甚远，加比尔马天尼利（Gabriel Martinelli）于中圈一控推过纽亚，并起脚射入空门。阿仙奴队长马田奥迪加特伤愈复出，于80分钟后备上阵。

唯一全胜球队

阿仙奴最终以3：1力挫拜仁慕尼黑，是拜仁今季首场败仗。阿仙奴于欧联5战全胜，是唯一一队保持全胜的球队，以15分排榜首。拜仁慕尼黑则以4胜1负得12分跌落第3位。

