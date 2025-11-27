Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚冠2预告│东方需战胜心魔力保不失 飞脚力争小组赛全胜

亚冠杯2赛事今晚6时于旺角大球场上演小组煞科战，由东方再战日职劲旅大阪飞脚，防将成为东方力保不失的关键。 而东方主教练卢比度表明，球队将以心理建设为重，协助球员克服上仗大败阴影，坚持到底。 虽然大阪飞脚已提前锁定小组首名出线，但若今仗获胜即可写下分组赛五连胜纪录，战意依然高昂。

东方需战胜大败心魔 盼固防守以力保不失

东方近期战绩起伏，早前各项赛事6场不胜，球队亦有不少伤员 。加上两斗泰国劲旅拉查武里更均以大比数落败，士气一度跌至冰点。直至月初港超联赛，前锋大久保优终于「寻回射门鞋」，个人梅开二度助球队以4：0大胜港会，重拾信心。锋线上拥有马高斯、洛迪古斯及基华尼顿等好手，进攻本钱不缺，但防线面对大阪飞脚的猛烈攻势将面临严峻考验。

主教练卢比度坦言，上仗对拉查武里时45分钟内失七球的惨痛经历，对球员造成心理阴影。他强调：「本周训练重点不在战术，而是心理建设。最重要是90分钟内绝不放弃，无论失一球、两球都不能崩溃，否则可能再失七球，这是我不想见到的。」由于正选门将叶鸿辉仍未完全伤愈，廖富源把守的最后一关，以及丹尼尔、具滋龙、罗伦士等守将的表现，将成东方能否力保不失的关键。

大阪飞脚强阵求小组赛五连胜


大阪飞脚目前于日甲位列第八，近期整体表现不俗，近五仗取得三胜一和一负，最近两场亚冠杯2分组赛更分别以3：1及1：0双杀南定，气势如虹。中场线由现役日本国脚宇佐美贵史及前国脚仓田秋坐镇，实力占优。尽管已稳夺出线资格，但球队为争取分组赛五战全胜佳绩，今仗仍会精锐尽出，力保不败金身。

 

记者、摄影：廖伟业

