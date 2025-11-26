Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯｜C朗肘击事件获国际赛协轻判缓刑 世界杯决赛周无需停赛

足球世界
葡萄牙队长C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前在世界杯欧洲区外围赛对爱尔兰中因「肘击」对手而被罚红牌，原本被罚停赛三场，国际足协周二公布的纪律裁决出现惊人转折，C朗维持被罚禁赛三场，但其中两场将获缓期执行，意味著这位超葡萄牙队长可避过在世界杯决赛周「坐波监」的命运。

「暴力行为」获缓刑一年

国际足协的纪律委员会在周二发表的裁决中，将C朗的肘击动作定性为「暴力行为」或「严重犯规」，并因此处以禁赛三场的处罚。然而，裁决同时指明，其中两场禁赛将获缓期一年执行。而C朗早前已在葡萄牙对阵亚美尼亚的最后一场外围赛中，自动停赛一场，该仗葡萄牙以9-1大胜并锁定世界杯席位。根据最新裁决，只要C朗在未来一年的缓刑期内，没有再犯下同类或同等严重的犯规，该两场禁赛令便会自动撤销，他将可顺利在北美世界杯决赛周中披甲上阵。

裁决惹争议 国际赛首面红牌

然而，国际足协是次的判决引起外界不少议论。因为在纪律条例中，虽然允许部分刑罚可作缓刑处理，但对于三场禁赛的罚则，将其中两场缓期执行的情况实属罕见。就在本月，来自亚美尼亚和布隆迪的球员因类似的侵犯行为被罚下，均被罚停赛三场，且未获任何缓刑。

事件发生在两周前葡萄牙以0-2不敌爱尔兰的比赛中，C朗在一次争执中挥动手臂，肘击了爱尔兰后卫奥沙（Dara O'Shea）。这面红牌是C朗国际赛事中，所领到的第一面红牌。

国际足协表示，该裁决可向国际足协上诉委员会提出上诉，但目前尚不清楚爱尔兰足协或葡萄牙在世界杯的潜在对手，是否会挑战这一备受争议的判决。值得一提的是，在裁决公布的六天前，C朗刚在白宫与美国总统特朗普及沙特王储穆罕默德共晋晚餐。

