欧联｜艾斯迪华奥个人突破入球为车路士奠胜 一记录比肩麦巴比、夏兰特

更新时间：13:29 2025-11-26 HKT
发布时间：13:29 2025-11-26 HKT

车路士18岁小将艾斯迪华奥（Estevao Willian）奥，于周二欧联(欧冠)车路士对巴塞隆拿(切尔西对巴塞隆纳)之战，一次个人突破硬闯禁区为蓝狮射成入今仗第二球，表现技惊四座。他更成欧联史上第3位青年球员首3次上阵都有士哥，并肩球星基利安麦比巴（Kylian Mbappe）和夏艾宁夏兰特（Erling Haaland）。

一扭一射尽显功架

今仗其中一个焦点是两位18岁的天才球星艾斯迪华奥和拉明耶马(（Lamine Yamal）的对垒，结果主队的巴西小将完全抢去了风头。下半场，他接应列斯占士（Reece James）的妙传后，在禁区右边利用秀丽的脚法先后扭过两名后卫，再于禁区右边窄位抽射，皮球在巴塞门将祖安加西亚（Joan Garcia）的头顶应声挂网。

这个入球为车路士领先至2:0锁定胜局，更领艾斯迪华奥成为两大巨星麦巴比和夏兰特之后，史上第三位在个人生涯首三次欧联正选上阵中，均能取得入球的青少年球员，成就非凡。

「生涯最佳时刻」

这位年轻翼锋赛后难掩激动之情，直言这是「完美的一夜」，艾斯迪华奥说：「我真的找不到言语来形容我现在的感受，我只想感谢上帝为我所做的一切。从这里开始，我会继续向上。一切都发生得太快了，我找到空间，晃过对手，然后就入球了。」

这名18岁小将指这入球是「生涯至今最美妙的时刻」：「我希望在未来许多年里能射入更多这样的入球。我的家人也在现场看著我，这对我来说意义重大。从我来到这里的第一刻起，我就感受到了与球迷们的强烈联系。我很高兴能为他们入球，让他们开心，并希望未来能继续为他们建功。」

