欧联｜哥迪奥拿为曼城欧联落败「孭镬」 承认轮换十人铸成大错

曼城在周二晚的欧联(欧冠)分组赛中，主场爆大冷以0:2不敌德甲劲旅利华古逊，自2018年以来首次在欧联分组赛主场输波。主帅哥迪奥拿（Pep Guardiola）赛后一力承担责任，直言轮换十人的决定是「一个错误」，并罕有地自责：「这是我一生中第一次这样做，实在是太过份了。」

承认轮换过度 打击球员信心

哥迪奥拿今仗幅轮换仅得一名正选留队，这个大胆的决定最终铸成大错。球队在半场前后各失一球，即使下半场换入王牌射手夏兰特（Erling Haaland）及科顿（Phil Foden）等主力，亦无力回天。哥迪奥拿赛后坦承：「我会承担责任。我想让每个人都参与其中，当你是一名球员，连续五、六、七场没有上阵，那会很困难，但（今次的轮换）或许是太过份了。」

批部分球员欠自信怕犯错

哥帅指阵中部份球星欠缺勇气：「当你在这样一支大球会，你就必须展示自己。也许如果让那些最近经常上阵的球员比赛，他们会更有信心。」哥帅半场便换下了小将鲍比（Oscar Bobb）、利维斯（Rico Lewis）及艾特诺尼（Rayan Ait-Nouri）。这名蓝月主帅进一步解释：「你不能认为他们不够好，但事实是，当你上场时，必须要有胆量。如果你经常比赛，你会感觉更自在，但有些人可能只想著不要为球队犯错，但在那一刻，你必须释放自己，即使犯错也要勇于尝试。」

赛程频密轮换是必须的

虽然今次轮换失败，但哥帅坚持：「我们不能每次都让夏兰特踢足95分钟，我们需要有活力的球员。但这次，实在是太多了。」哥迪奥拿最后再次强调自己的决定是一个错误，这次败仗亦令曼城在争取直接晋级、避免附加赛的道路上增添了难度。