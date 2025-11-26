Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜传祖云达斯加入争逐 明奴或成普巴2.0

更新时间：07:33 2025-11-26
发布时间：07:33 2025-11-26

在鲁宾艾摩廉治下失宠的曼联中场明奴（Kobbie Mainoo），继续获得意甲球会的青睐。除了之前盛传的拿玻里，据报祖云达斯有意加入争逐，于1月冬季转会窗罗致这名英格兰中场。

艾摩廉：先考虑曼联利益

明奴今季为曼联于英超上阵8次，全部均是后备入替，共踢170分钟；唯一正选并且踢足全场的是联赛杯次轮不敌甘士比。冬季转会窗出走，可能是明奴争取参战明年世界杯的最终机会。而艾摩廉早前对于球员希望于1月离队，回应道：「球会利益的首要，考虑好这一点下，之后的一切就可以发生。我也做过球员，明白这一切。我希望我的球员开心，明白部分球员看到世界杯，而对现况感到沮丧。但曼联是优先的。」

明奴下一站或是意甲。路透社
艾摩廉表示理解球员的沮丧，但一切以曼联利益优先。路透社
普巴2012年以19岁之龄加盟祖云达斯。路透社
根据意大利媒体《Tutto Juve》的报道，认为明奴的潜力于曼联不被重视，并称拿玻里阵中虽有同类型中场球员，仍然希望将这名20岁英格兰中场带到阵中。该报道称另一意甲班霸祖云达斯有意加入明奴争逐战，这可能复制当年普巴以19岁之龄加盟、最终成为世界最佳中场之一后，以8900万镑的高价重返曼联的剧本。根据《transfermarkt.com》的估算，明奴目前的市场价值约为4500万欧元（3955万镑）。

