欧联｜曼城派出「联赛杯阵容」 0：2不敌利华古逊

足球世界
更新时间：06:14 2025-11-26 HKT
发布时间：06:14 2025-11-26 HKT

曼城今晨于欧联主场斗利华古逊，正选阵容大幅度轮换下，以0：2不敌利华古逊。

正选阵容10个变动

对比上场英超以1：2不敌纽卡素，曼城今场正选有10个变动，包括收起夏兰特，有曼城球迷戏称领队哥迪奥拿「派出联赛杯阵容」。曼城今场于23分钟失守，阿历斯基莫度（Álex Grimaldo）后上起左脚，射破查福特（James Trafford）的十指关。

哥迪奥拿今场大幅度轮替阵容。路透社
夏兰特65分钟后备上阵。路透社
曼城0：2利华古逊。路透社
曼城各项赛事两连败。路透社
半场换主力上阵

上半场以0：1落后的曼城，半场随即将3名主将菲尔科顿、尼高奥莱利和谢利美杜古派上阵。但主队在54分钟再失一球，柏德列舒希克（Patrik Schick）接应传中顶入，利华古逊领先2：0。哥帅于65分钟再将卓基和夏兰特派上阵，仍无法力挽狂澜，最终曼城以0：2不敌利华古逊，各项赛事两连败。

曼城于欧联战绩暂为3胜1和1负得10分，他们之后5场对手是英超斗列斯联、富咸、新特兰、欧联作客皇家马德里，之后回到英超斗水晶宫。利华古逊则录得2胜2和1负得8分。

