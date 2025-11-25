Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│传重返利物浦在高普计划中 未来有可能回归

足球世界
更新时间：18:28 2025-11-25 HKT
发布时间：18:28 2025-11-25 HKT

利物浦近期成绩差劲，11场各赛事8次落败，外界都质疑领队史洛特的领军能力，并开始探讨前功勋教头高普回归的可能性。英国媒体《回声报》报导，高普回归真的有可能在未来发生，知情人士透露重返红军在他的计划内。

高普有计划回归

前利物浦教头高普去年夏天离开球队后，转到红牛集团成为全球足球总监，期间他多次坚称自己无意重返教练席。然而英国媒体《回声报》报导，高普的计划内有重返教练席位的想法，同时他透露过不会执教其他英超球队，但利物浦除外，早已为重返红军开绿灯。

外界呼吁换帅

目前史洛特在利物浦备受压力，近11场各赛事8次落败，英超近7场亦输了6场，多位新援包括阿历山大伊沙克和域斯都未如理想，外界已有声音呼吁换人。

