Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│莫耶斯首次作客扬威奥脱福 踢少1人守足全场保胜果 为死守道歉：「Sorry﹗」

足球世界
更新时间：15:08 2025-11-25 HKT
发布时间：15:08 2025-11-25 HKT

爱华顿周一英超作客曼联，在13分钟已踢少一人下仍然赢1:0，领队莫耶斯执教生涯首次带队造访奥脱福球场赢波。这名苏格兰籍教头赛后矢言为球员的表现感到自豪，同时又向拖肥糖球迷致歉，指球队大部份时间都龟缩死守，令他们未能欣赏到一场精彩赛事。

莫耶斯首次带队作客赢曼联

今场爱华顿于13分钟有中场伊祖沙古尔掌掴中坚米高坚尼被逐，球队之后龟缩死守，整场仅得30%控球率，1次中目标攻门，但这次射门正是全场唯一入球赢1:0。拖肥糖今场创下多个纪录，成为英超历史上首支于10人应战下依然在奥脱福球场取胜的球队，同时他们继2013年12月后，首次于联赛作客击败曼联。而领队莫耶斯亦取得生涯突破，首次率队作客奥脱福赢波，之前二十多年不停尝试都未能做到。

全场死守仅一次射门

这名62岁苏格兰籍教头赛后矢言为球队表现感到自豪：「我为球队和球迷们感到无比自豪，竟然在10人应战的情况下赢波，我想这是在奥脱福球场最艰难的取胜方式了。球队展现出韧性和顽强精神，球员亦充分展示这一点。

为龟缩向球迷致歉

同时他亦为球队全场龟缩死守而致歉：「完场哨声响起后，我为所有远道而来的球迷感到惋惜。因为很明显，我们在比赛的大部份时间，都只能龟缩死守。真的很抱歉。」

伊祖沙古尔因掌掴米高坚尼，被出示红牌。路透社
伊祖沙古尔因掌掴米高坚尼，被出示红牌。路透社
伊祖沙古尔因掌掴米高坚尼，被出示红牌。路透社
伊祖沙古尔因掌掴米高坚尼，被出示红牌。路透社
达斯贝利贺尔射入世界波。路透社
达斯贝利贺尔射入世界波。路透社
达斯贝利贺尔射入世界波。路透社
达斯贝利贺尔射入世界波。路透社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
16小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前