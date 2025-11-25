英超│莫耶斯首次作客扬威奥脱福 踢少1人守足全场保胜果 为死守道歉：「Sorry﹗」

爱华顿周一英超作客曼联，在13分钟已踢少一人下仍然赢1:0，领队莫耶斯执教生涯首次带队造访奥脱福球场赢波。这名苏格兰籍教头赛后矢言为球员的表现感到自豪，同时又向拖肥糖球迷致歉，指球队大部份时间都龟缩死守，令他们未能欣赏到一场精彩赛事。

莫耶斯首次带队作客赢曼联

今场爱华顿于13分钟有中场伊祖沙古尔掌掴中坚米高坚尼被逐，球队之后龟缩死守，整场仅得30%控球率，1次中目标攻门，但这次射门正是全场唯一入球赢1:0。拖肥糖今场创下多个纪录，成为英超历史上首支于10人应战下依然在奥脱福球场取胜的球队，同时他们继2013年12月后，首次于联赛作客击败曼联。而领队莫耶斯亦取得生涯突破，首次率队作客奥脱福赢波，之前二十多年不停尝试都未能做到。

全场死守仅一次射门

这名62岁苏格兰籍教头赛后矢言为球队表现感到自豪：「我为球队和球迷们感到无比自豪，竟然在10人应战的情况下赢波，我想这是在奥脱福球场最艰难的取胜方式了。球队展现出韧性和顽强精神，球员亦充分展示这一点。

为龟缩向球迷致歉

同时他亦为球队全场龟缩死守而致歉：「完场哨声响起后，我为所有远道而来的球迷感到惋惜。因为很明显，我们在比赛的大部份时间，都只能龟缩死守。真的很抱歉。」

伊祖沙古尔因掌掴米高坚尼，被出示红牌。路透社

伊祖沙古尔因掌掴米高坚尼，被出示红牌。路透社

达斯贝利贺尔射入世界波。路透社

达斯贝利贺尔射入世界波。路透社