英超│伊祖沙古尔掌掴队友被逐 17年来英超内讧领红首例 重温经典自己人打自己人

爱华顿周一英超人少打人多下作客1:0击败曼联，外界聚焦在初段的内讧事件上，中场伊祖沙古尔因掌掴中坚米高坚尼，领红牌出场，前者赛后立即公开道歉承认错误。今次是英超17年来首宗因队友争执「见红」的事件，当时在史笃城身上出现，而英超最经典的内讧事件，就是05年纽卡素保耶和戴亚互殴。

伊祖沙古尔掌掴坚尼被逐

今场的内讧事件于13分钟发生，当时伊祖沙古尔在禁内区截停曼联的进攻，再传予米高坚尼，但后者失位未能接应，红魔队长般奴费南迪斯见状立即起脚施射，皮球柱边出界。伊祖沙古尔对坚尼未能接应非常不满，立即上前理论，其后双方出手推撞，前者更出手掌掴坚尼，球证夏宁特将暴力行为出示红牌将他驱逐出场。

沙古尔公开道歉

沙古尔之后余怒未消，要队友劝退离场，但他很快就回复冷静，赛后在社交媒体公开道歉：「我首先要向我的队友米高坚尼道歉，我要为自己的行为负上全部责任。我亦要向我的队友们、团队、球迷和球会道歉。发生的事完全不代表我的为人，也不符合我所坚持的价值观。情绪可以失控，但没有任何理由能为这样的行为开脱。我会确保这种事永远不再发生。」

伊祖沙古尔赛后在社交媒体公开道歉。伊祖沙古尔IG截图

伊祖沙古尔因掌掴米高坚尼，被出示红牌。路透社

莫耶斯正面看待事件

而中场达斯贝利贺尔就指，沙古尔于半场休息时已向全队道歉，他相信事件反而可令团队成长得更快。拖肥糖领队莫耶斯就正面看待事件：「我很喜欢我的球员之间互相较劲，因为这表明他们关心球队，也体现了他们对队友的要求。」

保耶、戴亚互殴最经典

此外，今次是英超赛场近17年来，首次出现队友内讧并领红牌的事件。对上一次是2008年尾史笃城作客1:2不敌韦斯咸时发生，客军前锋富拿在球队被追和后，与队友安迪格芬理论，期间更出手掌掴后者，球证米克钟斯向他出示红牌。而英超最经典的自己人打自己人事件，是2005年4月，当时效力纽卡素的保耶和戴亚在比赛间突发搂作一团互殴，队友和对手阿士东维拉球员都立即上前劝阻，最后两人双双被逐，主场的喜鹊亦以0:3不敌维拉。