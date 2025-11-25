英超│艾摩廉曼联首秀一周年吞败仗 场均只有1.15分 球员一行为令他最无言

周一英超曼联在大部份时间踢多一人下，主场0:1不敌爱华顿，赛前5轮不败的走势告一段落落。比赛日是领队鲁宾艾摩廉(Ruben Amorrim)入主红魔刚好一周年，踌躇满志领军却惨吃闷棍，一年来39轮联赛只得12胜9和18负，场均仅1.15分，数据惨不忍睹。这名葡萄牙籍少帅赛后矢言球员一开始就欠缺强度和斗心，最重要是「有时有火，有时无火」。

首秀一周年吃败仗

鲁宾艾摩廉上年11月24日首次带领曼联出战，作客1:1赛和叶士域治。今场主场对爱华顿，刚好是他首秀一周年，带著任内最长5场不败走势出战，外界预计红魔可以轻松赢波，可是于13分钟已踢多一人下，反被客队中场达斯贝利贺尔于29分钟一箭定江山输0:1，周年志庆惨吃闷棍。

39场只得12胜

一周年计数，艾摩廉期内带队踢了39场英超，只得12胜9和18负的成绩，场均只有1.15分，得失球差为-10球，各项指标都未如理想，最近有起色又打回原形。他指出球队浮沉的原因在于球员心态：「我们输波是咎由自取，我们踢得不好，强度不够，就是这样。我们从比赛一开始就是这样，在11人踢11人时，我就感觉到了，两队的心态完全不同。我队球员在很多比赛中都有积极心态，但今场没有，我要帮助他们。」然而他欲言又止，指自己没有好好下达指令，应该更好地向战将解释在各种情况的应对策略。

艾摩廉不满球员「拣波踢」

反观爱华顿战将斗心强，更出现中场伊祖沙古尔在一次防守失误中，与中坚米高坚尼爆发冲突，出手掌掴后者而领红牌。对此艾摩廉表示更欣赏这种内部对抗，更称这不应该出示红牌，如果队内有这样斗心更好，「我希望我的球员在失守时，可以互相批评、指责。当然他们不可以因此被罚出场，但这是积极的心态，而不是消极的。」