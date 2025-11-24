港足│韦斯活发离队感言 经历永不忘记 失落亚洲杯席位：「无人比我更加伤心﹗」

足总今晚(24日)宣布与香港足球代表队教练韦斯活达成共识，即时结束合作关系。后者在任15个月后离开港队，佢透过足总发表离队感言，直指球队未能取得亚洲杯资格，没有人比他更伤心。同时他对启德主场馆有破纪录人数参赛，以及大家团结支持球队，都不会忘记。

与韦斯活达成共识结束合作关系后，足总亦在官方社交平台上载韦斯治的离队感言，他指对于港队未能取得亚洲杯席位，自己比任何人都更伤心：「是时候离开了。这15个月是令人难以置信的一年，我们在排名、踢法都取得进步，还在东亚足球锦标赛外围赛取得奖杯。未能取得亚洲杯席位，我必须要忍受，没有人会比我更加伤心。见到启德满载不可思议的球迷、连续赢7场、破纪录的入场人数，以及大家团体一致，都令我毕生难忘。是时候由其他人带领港队，祝足总和港队球员一切顺利。」

