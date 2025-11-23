美职季后赛｜孙兴民补时入超靓罚球 遗憾无完美结局 12码宴客令FC洛杉矶出局│有入波片

周六美职季后赛西岸准决赛，FC洛杉矶的攻击皇牌孙兴民(Son Heung-min)又交出顶级表现，包办球队2个入球，包括下半场补时5分钟射入超靓罚球，领军法定时间作客2:2逼和温哥华白帽。然而老孙未能笑到最后，两军加时都没有进帐，需互射12码分胜负，这名南韩前锋在首轮射手，加上队友马高迪加度亦晏客，极刑大战输2:4，无缘西岸决赛。

梅开二度领军逼和温哥华白帽

FC洛杉矶今仗到访温哥华，半场落后0:2，33岁的孙兴民换边后带领FC洛杉矶绝地反击，先在60分钟近门射入追成较接近纪录。到补时5分钟，FC洛杉矶在禁区顶获得罚球，老孙右脚烫射，皮球弯向近柱死球破网，最终2:2逼和温哥华白帽。比赛进入加时，双方再无入球，要以互射12码分胜负。然而老孙首轮为FC洛杉矶主射宴客，加上队友中场马高迪加度亦在第3轮射手失，球队在极刑大战最终输2:4，无缘西岸决赛。

What a player. What a moment. pic.twitter.com/MYfNtdCz3o — LAFC (@LAFC) November 23, 2025

Every kick from a wild Penalty Kick shootout 🤯@WhitecapsFC // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/l58EAhDDTe — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

首个美职球季结束

孙兴民的第一个美职球季到此为止，他在8月以破美职转会费纪录2650万美元加盟后，立即降维打击，10场美职常规赛收录9入球3助攻，到季后赛出场3次亦有1次助攻和3个士哥，可惜最后未能将个人数据化成荣誉，无缘分岸决赛和总决赛。