Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│利物浦又输史洛特无落台危机 惟高层已质疑其能力

足球世界
更新时间：13:55 2025-11-23 HKT
发布时间：13:55 2025-11-23 HKT

利物浦在周六英超主场0:3大败予诺定咸森林，联赛连续2轮净吞3蛋之余，各赛事近11场8次落败，陷入近年最大危机。英国《回声报》透露，红军领队史洛特(Arne Slot)目前仍未有落台的危机，但消息指球队高层已开始质疑其领导能力，如果未来几个星期成绩和演出改善，不排除有换人的行动。

连续2轮英超输3球或以上

刚轮国际赛前的英超，利物浦作客净吞曼城3蛋，今场回师主场又以0:3不敌森林，是1965年以来首次连续2轮联赛输3球或以上，同时又追平队史英超年代主场联赛最大比数败仗，他们曾于2025年及2021年，分别以1:4大败予车路士和曼城。更重要是红军经过国际赛期调整后，成绩和演出依然没有改善，今仗是他们近7场英超第6败，各赛事则是11场8负，联赛已失掉20球，截至周六只有下游的韦斯咸、般尼和狼队比他们多。

利物浦高层开始质疑史洛特

红军近期屡刷下限，但领队史洛特的帅位仍然安稳。英国《回声报》周六报导，他目前没有落台的危机，球会亦没有联络其他领队。然而利物浦高质已开始质疑其领军能力，如果球队在未来数周没有改善，到时不排除有换人的行动。

利物浦上轮英超，同样吞曼城3蛋。路透社
利物浦上轮英超，同样吞曼城3蛋。路透社
利物浦上轮英超，同样吞曼城3蛋。路透社
利物浦上轮英超，同样吞曼城3蛋。路透社
利物浦上轮英超，同样吞曼城3蛋。路透社
利物浦上轮英超，同样吞曼城3蛋。路透社
利物浦上轮英超，同样吞曼城3蛋。路透社
利物浦上轮英超，同样吞曼城3蛋。路透社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前