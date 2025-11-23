英超│利物浦又输史洛特无落台危机 惟高层已质疑其能力

利物浦在周六英超主场0:3大败予诺定咸森林，联赛连续2轮净吞3蛋之余，各赛事近11场8次落败，陷入近年最大危机。英国《回声报》透露，红军领队史洛特(Arne Slot)目前仍未有落台的危机，但消息指球队高层已开始质疑其领导能力，如果未来几个星期成绩和演出改善，不排除有换人的行动。

连续2轮英超输3球或以上

刚轮国际赛前的英超，利物浦作客净吞曼城3蛋，今场回师主场又以0:3不敌森林，是1965年以来首次连续2轮联赛输3球或以上，同时又追平队史英超年代主场联赛最大比数败仗，他们曾于2025年及2021年，分别以1:4大败予车路士和曼城。更重要是红军经过国际赛期调整后，成绩和演出依然没有改善，今仗是他们近7场英超第6败，各赛事则是11场8负，联赛已失掉20球，截至周六只有下游的韦斯咸、般尼和狼队比他们多。

利物浦高层开始质疑史洛特

红军近期屡刷下限，但领队史洛特的帅位仍然安稳。英国《回声报》周六报导，他目前没有落台的危机，球会亦没有联络其他领队。然而利物浦高质已开始质疑其领军能力，如果球队在未来数周没有改善，到时不排除有换人的行动。

利物浦上轮英超，同样吞曼城3蛋。路透社

