Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜史洛特：难以评估祖达离世影响 惟永远不会成为输波借口

足球世界
更新时间：06:55 2025-11-22 HKT
发布时间：06:55 2025-11-22 HKT

迪亚高祖达（Diogo Jota）的离世，仍然深深影响著利物浦上下。继安德鲁罗拔臣（Andrew Robertson）日前表达对这名前队友的思念后，利物浦领队史洛特今晨在赛前记者会，同样提及祖达：「我知道这对球队是个问题，但我永远都不会以此作为借口。」

罗拔臣表示想念祖达。路透社
罗拔臣表示想念祖达。路透社
祖达离世对利物浦上下影响非常大。路透社
祖达离世对利物浦上下影响非常大。路透社
利物浦近10场输7场。路透社
利物浦近10场输7场。路透社

罗拔臣：满脑子是祖达

罗拔臣在带领苏格兰取得世界杯决赛周席位后，表现感性的一面：「今天我满脑子是祖达。我们之间谈及了很多关于世界杯的事，因为我们都分别缺席。我知道他今天会对我微笑。」领队史洛特表示有看到这个访问：「我在直播时看到，清楚知道这是己队的问题，但这非常正常。一直想念著他是一件好事，但这难以评估对球员及对己队战绩的影响。」

史洛特：祖达妻儿更难受

利物浦近10场输7场，但史洛特强调，祖达不会成为球队成绩不济的借口：「我清楚知道球队上下想念他，这是100%肯定的事。我不能评估这对球队表现有多大影响，但这永远不会成为借口。」史洛特又补充：「我们永远会被评价，有公道的，亦有不公的。但这些时候，我不禁想到这对祖达的妻儿有何影响，他们面对的一定比我们艰难。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前