英超｜史洛特：难以评估祖达离世影响 惟永远不会成为输波借口

迪亚高祖达（Diogo Jota）的离世，仍然深深影响著利物浦上下。继安德鲁罗拔臣（Andrew Robertson）日前表达对这名前队友的思念后，利物浦领队史洛特今晨在赛前记者会，同样提及祖达：「我知道这对球队是个问题，但我永远都不会以此作为借口。」

罗拔臣表示想念祖达。路透社

祖达离世对利物浦上下影响非常大。路透社

利物浦近10场输7场。路透社

罗拔臣：满脑子是祖达

罗拔臣在带领苏格兰取得世界杯决赛周席位后，表现感性的一面：「今天我满脑子是祖达。我们之间谈及了很多关于世界杯的事，因为我们都分别缺席。我知道他今天会对我微笑。」领队史洛特表示有看到这个访问：「我在直播时看到，清楚知道这是己队的问题，但这非常正常。一直想念著他是一件好事，但这难以评估对球员及对己队战绩的影响。」

史洛特：祖达妻儿更难受

利物浦近10场输7场，但史洛特强调，祖达不会成为球队成绩不济的借口：「我清楚知道球队上下想念他，这是100%肯定的事。我不能评估这对球队表现有多大影响，但这永远不会成为借口。」史洛特又补充：「我们永远会被评价，有公道的，亦有不公的。但这些时候，我不禁想到这对祖达的妻儿有何影响，他们面对的一定比我们艰难。」