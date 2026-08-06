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欧霸外｜豪华班攻无不「克」 比锡达斯势稳胜

波盘王
更新时间：08:00 2026-08-06 HKT
发布时间：08:00 2026-08-06 HKT

贺拉戴克 VS 比锡达斯
香港时间周五凌晨1:00开赛
推介：让球主客和 [-1] 客胜

矢志于欧战卷土重来的比锡达斯，转会市场相当进取，实力大增。该队有能传善射的中场奥简高古领军，有力于今晚欧霸外围赛第3圈首回合作客稳胜贺拉戴克，让球客和开出客队让一球亦不嫌多，直取「客胜」。

土超代表比锡达斯上季在欧协联外围赛落马，缺席一整季欧战正赛，今夏球会痛定思痛，找来曾领费伦天拿两度杀入欧协联决赛的伊达利安奴任主帅，为球队注入进攻元素，又豪花过2,000万英镑收购翼锋李安度杜沙特及门将纽布尔等大牌球星，明显为双线作战部署。

两军主力级数有别

除新兵外，比锡达斯旧将中场奥简高古季初表现亦十分抢镜，上轮次回合作客2:0击败米迪查兰特一役，不但交出一个入球，全场5次起脚及45次成功传送更属两队最多，尽显能传善射一面。相反主队贺拉戴克阵中唯一一名捷克世杯脚只有年届35岁的中场华迪美达里达，球员级数远远不及，今场输才当赢都有难度。加利李尔

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