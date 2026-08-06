欧霸外｜宾菲加够进取 地头必大「斯」杀

宾菲加 VS 赫斯

香港时间周五凌晨3:00开赛

推介：波胆3:1及4:1

本身态度已十分积极的宾菲加，今夏主力阵容变动不大，可望发挥应有攻力。这支葡超3哥有脚风大顺的前锋柏夫利迪斯挂帅，势于今晚欧霸外围赛第3圈首回合主场狂轰连场失利的赫斯，不妨扫齐波胆3:1及4:1。

主队宾菲加虽然上季联赛仅排第3，但全季未尝一败，共入74球比冠军波图的66球还要多，而在对方禁区触球1,238次亦属葡超最多，足见阵上态度积极。

虽然宾菲加上季主帅摩连奴已转投皇家马德里，不过接任的前富咸教头马高施华亦出名对地面组织要求极高，所以上一圈以两回合合计7:1大比数淘汰瑞士超的圣加伦，是对宾菲加保持积极抢攻的最佳证明。

人脚上，宾菲加纵有中坚安东尼奥施华转投英超般尼茅夫，亦有助攻王舒捷尔达鲁普正受热刺青睐而极可能今场避战，但不少中前场主力仍在阵中，包括射手柏夫利迪斯。这位上季共入22球的葡超二号射手，新一季状态极速操起，上一轮次回合主场5:0大炒圣加伦一役，个人完成包括左、右脚及头槌入球的完美大四喜，入球能力毋庸置疑，难怪有西班牙媒体传出，连巴塞隆拿都有意罗致这位希腊射手。

赫斯新帅未开斋

作客的赫斯走势则与主队完全相反，开季3场正式赛事全败，归根究柢，去季领军夺亚的领队麦恩尼斯，及联赛共入16球的苏格兰国脚前锋沙基兰，双双转投格拉斯哥流浪，球会换上此前只在比甲打滚的华兰根出任主帅，主力离队加上将不知兵，季初难有作为。今场看好主队有力数胡，惟后防失主力或难保清白之身，一于敲齐波胆3:1及4:1作对碰。加利李尔