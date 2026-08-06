Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸外｜宾菲加够进取 地头必大「斯」杀

波盘王
更新时间：07:00 2026-08-06 HKT
发布时间：07:00 2026-08-06 HKT

宾菲加 VS 赫斯
香港时间周五凌晨3:00开赛
推介：波胆3:1及4:1

本身态度已十分积极的宾菲加，今夏主力阵容变动不大，可望发挥应有攻力。这支葡超3哥有脚风大顺的前锋柏夫利迪斯挂帅，势于今晚欧霸外围赛第3圈首回合主场狂轰连场失利的赫斯，不妨扫齐波胆3:1及4:1。

主队宾菲加虽然上季联赛仅排第3，但全季未尝一败，共入74球比冠军波图的66球还要多，而在对方禁区触球1,238次亦属葡超最多，足见阵上态度积极。

虽然宾菲加上季主帅摩连奴已转投皇家马德里，不过接任的前富咸教头马高施华亦出名对地面组织要求极高，所以上一圈以两回合合计7:1大比数淘汰瑞士超的圣加伦，是对宾菲加保持积极抢攻的最佳证明。

人脚上，宾菲加纵有中坚安东尼奥施华转投英超般尼茅夫，亦有助攻王舒捷尔达鲁普正受热刺青睐而极可能今场避战，但不少中前场主力仍在阵中，包括射手柏夫利迪斯。这位上季共入22球的葡超二号射手，新一季状态极速操起，上一轮次回合主场5:0大炒圣加伦一役，个人完成包括左、右脚及头槌入球的完美大四喜，入球能力毋庸置疑，难怪有西班牙媒体传出，连巴塞隆拿都有意罗致这位希腊射手。

赫斯新帅未开斋

作客的赫斯走势则与主队完全相反，开季3场正式赛事全败，归根究柢，去季领军夺亚的领队麦恩尼斯，及联赛共入16球的苏格兰国脚前锋沙基兰，双双转投格拉斯哥流浪，球会换上此前只在比甲打滚的华兰根出任主帅，主力离队加上将不知兵，季初难有作为。今场看好主队有力数胡，惟后防失主力或难保清白之身，一于敲齐波胆3:1及4:1作对碰。加利李尔

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
8小时前
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
影视圈
9小时前
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
影视圈
8小时前
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
19小时前
房协迁置屋邨鸿鹄台第一座入伙 安置花园大厦重建户 住户：新居望见狮子山好开心！
社会
8小时前
肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续
肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续
影视圈
12小时前
黎彼得离世丨Peter哥中风前拍下多条影片 中气十足预测世界杯 一语成谶贴中西班牙夺冠
黎彼得离世丨Peter哥中风前拍下多条影片 中气十足预测世界杯 一语成谶贴中西班牙夺冠
影视圈
8小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
20小时前
港人搭东铁惊见不明新装置？ 港铁解画「试验加装新设备」网民支持：好似呢排先有
港人搭东铁惊见不明新装置？ 港铁解画「试验加装新设备」网民支持：好似呢排先有
生活百科
17小时前
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
影视圈
17小时前