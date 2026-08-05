北美联赛杯｜美斯归队 国际迈亚密「圣」券在握

国际迈亚密 VS 圣路易斯体育会

Apple TV周四早上7:30开赛

推介：波胆2:1及3:1

国际迈亚密将于北美联赛杯主场迎战圣路易斯体育会。数据显示，国际迈亚密上届在北美联赛杯淘汰4支墨超球队，加上近期在美斯缺阵下仍取得好成绩，球队整体状态大勇。上仗后备入替表现活跃的美斯今仗将复任正选，有其领军可望轻取开季3战未尝一胜的圣路易斯体育会，推介波胆2:1及3:1。

以数据详述国际迈亚密上届在北美联赛杯淘汰4队墨超球队的过程，分组赛先以2:1击败阿特拿斯，其后对尼卡沙和2:2并凭12码5:4胜出，再以3:1力挫普马斯。淘汰赛阶段，球队在美斯缺阵下仍以2:1绝杀堤格雷，交出3胜1和佳绩。加上近期在美斯缺阵下仍取得好成绩，战斗力不减。

美斯上仗首次在世界杯决赛后首度回归，后备入替表现活跃，上阵约38分钟于前线屡制杀机，今仗强势复任正选势必主宰大局，带领球队高奏凯歌。

球王后备入替即活跃

反观对手圣路易斯体育会今季表现持续低迷，开局3场联赛仅得2和1负，状态成疑。以数据详述圣路易斯体育会今季表现，3仗预期入球值极低，合共仅得2.3球，场均射门中框亦只有3.7次，攻力一般，今仗实在难以构成威胁。马高